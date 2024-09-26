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Жители обратились с вопросами к акиму Павлодарской области

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Аким Павлодарской области провел личный прием граждан
Личный прием у Асаина Байханова. Фото: t.me/baspasozpvl

Аким Павлодарской области Асаин Байханов провел личный прием жителей по социальным и земельным вопросам, а также проблемам выделения средств, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы акима Павлодарской области, жители областного центра обратились к главе региона с вопросом доступа на земельный участок общего пользования.

Пчеловод из села Розовка Павлодарского района просил оказать содействие по возмещению потерь объекта предпринимательства. Аким области поручил принять медиативное решение и оказать помощь в выделении средств.

Также в ходе приема граждан рассмотрели ряд других социальных вопросов.

"С каждым обратившимся состоялся обстоятельный разговор. Ответственным лицам даны поручения по обращениям, требующим дополнительной проработки", - подчеркнули в пресс-службе акима Павлодарской области.

В ведомстве напомнили, что жители региона могут записаться на прием через порталы E-gov, E-otinish или через WhatsApp +77021661661.

В конце августа аким Павлодарской области также провел личный прием граждан. На встрече сельчане подняли вопрос частого отключения света вследствие непогоды и слабого покрытия интернета.

А на днях Асаин Байханов с рабочим визитом посетил Экибастуз, где проверил ремонт на ЭТЭЦ и реконструкцию двух тепломагистралей, и узнал, когда в городе дадут отопление. Он поручил в срок завершить подключение к теплоснабжению всех многоэтажных жилых домов и соцобъектов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2166280-zhiteli-obratilis-s-voprosami-k-akimu-pavlodarskoy-oblasti/

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