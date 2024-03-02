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Запрет езды на "желтый": казахстанским водителям напомнили базовые правила

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Светофор висит на перекрестке
Светофор. Иллюстративное фото: MAYBAYBUTTER / Getty Images

Полицейские Астаны напомнили казахстанцам, что желтый сигнал светофора предупреждает о запрете проезда. Пренебрежение этим правилом может повлечь последствия, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как рассказали в пресс-службе МВД, зачастую дорожно-транспортные происшествия происходят при проезде перекрестка на желтый сигнал светофора.

Столичная полиция напомнила, что желтый сигнал светофора запрещает движение, а мигающий "зеленый" – предупреждает, что вскоре будет включен запрещающий сигнал. Такие нарушения автоматически будут фиксироваться камерами видеонаблюдения.

"За истекший год зарегистрировано более 3 тысяч ДТП, произошедших по причине проезда на запрещающий сигнал светофора (красный, желтый). В результате данных аварий погибло 6 человек, пострадало 246 человек. Уже с начала года совершено порядка 400 дорожно-транспортных происшествий", – говорится на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Согласно пункту 24 главы 5 закона о ПДД РК, зеленый мигающий сигнал разрешает движение и информирует, что время его действия истекает и вскоре будет включен запрещающий сигнал.

Желтый сигнал запрещает движение, кроме ряда случаев. Желтый мигающий – информирует о наличии не регулируемого светофором перекрестка или пешеходного перехода, предупреждает об опасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064125-zapret-ezdy-na-zheltyy-kazahstanskim-voditelyam-napomnili-bazovye-pravila/

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