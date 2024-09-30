Проигнорировавших запрещающий сигнал водителей наказали в Павлодаре

В Павлодарской области свыше 1,5 тыс. водителей оштрафовали за проезд на красный сигнал светофора, что является одним из грубых нарушений ПДД, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, проезд на красный свет - это нарушение правил, которое может привести к ДТП. В нем будет виновен водитель, проигнорировавший этот важный сигнал.

"К примеру, на пересечении улиц Катаева и Естая водитель Mercedes-Benz, проигнорировав запрещающий сигнал, проехал на красный свет светофора. Аналогичный факт зарегистрирован стражами порядка на пересечении улиц Катаева и Толстого. Водитель авто Nissan также проехал на запрещающий сигнал светофора", - рассказали в МВД.

В отношении водителей полицейские составили административные протоколы. Теперь нарушителям предстоит оплатить штраф в размере 10 МРП.

"Следите за правилами, уважайте других водителей и пешеходов. Лучше отказаться от искушения сэкономить несколько секунд и дождаться зеленого света", - напомнили в полицейском ведомстве.

Добавим, что по ст.599 КоАП РК проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных ч.1 ст607 КоАП РК, влечет штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге).

То же действие, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в размере 15 МРП (55 380 тенге).

Ранее в Павлодаре привлекли к ответственности водителей, которые проехали на желтый сигнал светофора, нарушив правила дорожного движения.