Павлодарец купил кухонный гарнитур за 1 млн тенге и не смог его использовать

Житель Павлодара купил в кредит кухонных гарнитур стоимостью более 1 млн тенге и остался недоволен качеством мебели, из-за чего потребовал вернуть деньги, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску горожанина к индивидуальному предпринимателю о расторжении договора на изготовление мебели и взыскании суммы рассмотрел Павлодарский городской суд.

Судом установлено, что в феврале 2024 года между истцом и ответчиком был заключен договор на изготовление корпусной мебели, по условиям которого ответчик обязался изготовить кухонный гарнитур. Стоимость мебели по договору составила 1 050 000 тенге.

Однако после изготовления и установки кухонного гарнитура качество изготовленной мебели истца не удовлетворило. Он обратился в суд с иском о расторжении договора и взыскании с ответчика денег.

"Требования мотивированы тем, что изготовленный кухонный гарнитур имеет множество дефектов, истец не имеет возможности начать его использовать. На покупку данного гарнитура оформлен кредит", - пояснили в суде.

В результате судебного разбирательства стороны пришли к мирному решению спора и заключили медиативное соглашение.

Дело прекратили, определение суда вступило в законную силу.

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