Вода шла из розеток: 13 пятиэтажек залило в Таразе во время ливня

Сразу 13 пятиэтажек залило водой во время дождя в Таразе - недавно там начали менять кровлю. Жильцы теперь подсчитывают убытки, передает сайт телеканала КТК.

В 13 пятиэтажках Тараза, где в начале сентября решили делать ремонт кровли, во время дождя начался потоп - вода у людей ручьем шла даже из розеток.

Всю ночь жильцы подтопленных пятиэтажек названивали подрядчикам и чиновникам, но те, говорят, прибыли только с рассветом. Работники принялись ведрами вычерпывать оставшуюся воду с крыш да дырявить бетон.

Тем временем местные жители подсчитывают убытки.

"Кондиционер – все, лопнулся, ноутбук. Как называется? Принтер, все сгорело. И все обои вот - все. Вода, подоконник. В кухне тоже такое, холодильник сгорел у меня. Вот натяжной потолок бухнулся у меня", - показала испорченные вещи Алия Даулетбаева.

По информации телеканала, в начале осени в городе взялись за капремонт сразу 53 многоэтажек - финансирование пришло поздно.

Чиновники уверяют, что перед непогодой подрядчикам настоятельно рекомендовали накрыть разобранную кровлю хотя бы полиэтиленом.

"Получилось так, что в некоторых домах вода все-таки проникла в квартиры. У нас с подрядчиками имеется двухсторонний договор, где установлено, что при выполнении ремонтных работ все ущербы, которые нанесены, значит, собственникам по вине подрядчика, скажем, при проведении ремонтных работ – они устраняют их за счет собственных средств, за счет подрядных организаций", - заявил директор ТОО "Тургын уй жондеу Тараз" Алмат Радикулы.

По словам чиновника, подрядчики пока не отказываются от возмещения убытков людям. Но точной суммы ущерба еще никто не считал. Более того, жильцам еще около месяца придется жить в сырости и грязи, пока им хотя бы не сделают крыши.

Источник: КТК

Отметим, что в Таразе на 28-29 сентября, согласно информации РГП "Казгидромет", объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупредили горожан об усилении ветра. До этого в городе прошел ливень - сотрудники метеослужбы также предупреждали о сильных осадках.