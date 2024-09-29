Теплое воскресенье ждет жителей мегаполисов Казахстана

В воскресенье, 29 сентября, во всех трех мегаполисах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте – обещают теплую погоду без осадков. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают ясную погоду без осадков. Температура днем поднимется до 17 градусов, а ночью опустится до 4 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 20 градусов, ночью температура снизится до 4 градусов. Скорость ветра – 2,2 м/с.

В Шымкенте сегодня также осадков не будет. В дневное время столбики термометров поднимутся до 25 градусов, ночью опустятся до 13 градусов. Скорость ветра будет на уровне 9,4 м/с.