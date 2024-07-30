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Три авто забрали у казахстанца из-за долга в 6 млн тенге, но он с этим не согласился

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Грустный мужчина
Расстроенный мужчина. Иллюстративное фото: LightFieldStudios / Getty Images

У жителя Костанайской области из-за долга в 6 млн тенге ЧСИ изъял 3 транспортных средства. Чтобы вернуть имущество, мужчина заключил соглашение, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, 9 июля суд утвердил соглашение об урегулировании спора в порядке медиации по иску местного жителя к частному судебному исполнителю о признании незаконным и отмене постановления от 21 мая 2024 года.

Согласно этому постановлению у гражданина изымалось движимое имущество в виде трех автотранспортных средств (Iveco Tipper 2017 года выпуска, DAF 95ХF480 2009 года выпуска, Toyota Camry), стоимость которых превышает сумму долга.

"Установлено, что истец с ноября 2023 года имеет задолженность в размере 6 млн тенге, по исполнительной надписи нотариусу от 18 апреля 2024 года с него взыскана сумма задолженности в размере 6 013 846 тенге", - говорится в сообщении суда.

14 мая частным судебным исполнителем было возбуждено исполнительное производство с принятием мер по обеспечению исполнительного документа, наложен арест на движимое имущество в виде трех транспортных средств.

"21 мая этого года частным судебным исполнителем указанные транспортные средства изъяты у истца, с чем истец не согласился, поскольку стоимость транспортных средств значительно превышает сумму долга", - пояснили в суде.

В результате стороны пришли к соглашению. Согласно ему частный судебный исполнитель в срок не позднее 9 июля 2024 года выносит постановление об исключении из постановления от 21 мая 2024 года об изъятии движимого имущества автотранспортных средств марки Iveco Tipper и DAF 95ХF480.

При этом истец отзывает поданный иск к ответчику о признании незаконным и отмене постановления об изъятии движимого имущества в виде трех автотранспортных средств.

Заинтересованное лицо, должником которого является истец, не возразило против условий соглашения.

"Условия соглашения не противоречат нормам Закона РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" и не нарушают прав и законных интересов взыскателя, так как стоимость транспортного средства марки Toyota Camry в случае реализации обеспечит исполнение исполнительного документа", - пояснили в суде.

Добавим, что согласно Закону РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" частный судебный исполнитель - это гражданин Республики Казахстан, занимающийся частной практикой по исполнению исполнительных документов без образования юридического лица на основании лицензии на право занятия деятельностью по исполнению исполнительных документов, выданной уполномоченным органом.

Ранее в Министерстве юстиции предложили контролировать деятельность частных судебных исполнителей посредством информационной системы. Публичное обсуждение проекта продлится до 9 августа.

А в Шымкенте прокуратура начала досудебное расследование в отношении частного судебного исполнителя. По данным следствия, он присвоил более 500 тыс. тенге, предназначенных для выплаты задолженности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2141995-tri-avto-zabrali-u-kazahstanca-iz-za-dolga-v-6-mln-tenge-no-on-s-etim-ne-soglasilsya/

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