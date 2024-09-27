Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

70% подростков в Казахстане начинают половую жизнь до 15 лет, заявил эксперт

Опубликовано:

Прикосновение
Прикосновение. Иллюстративное фото: Davin G Photography / Getty Images

На низкую осведомленность о способах контрацепции и инфекциях, передающихся половым путем, указала акушер-гинеколог Айжан Туреханова на форуме в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Айжан Джамбулбаевна заявила, что вопрос подростковой беременности - это, по сути, не только медицинская, но и экономическая, и социальная проблема.

"Современная молодежь подражает взрослым и очень рано начинает половую жизнь. В настоящее время 70% молодежи нашей страны вступают в первый половой контакт до 15 лет", - сказала она.

При этом, по ее словам, большинство не знают о методах контрацепции и способах защиты репродуктивного здоровья.

"Очень поздно узнают о том, что они беременны… по статистике Минздрава РК, в 2023 году забеременели в Казахстане 2 105 девочек до 18 лет. Наибольшее количество забеременевших девочек зарегистрировано в Туркестанской, Мангистауской и Алматинской областях. И количество родивших до 18 лет составило 1420 девочек...", - заявила врач.

Координатор Teenergizer, национальный консультант в Глобальном фонде по профилактике ВИЧ в Казахстане Мирас Мурзахан отметил, что подростки в Казахстане не получают достаточной информации о половых отношениях и репродуктивном здоровье.

"Низкий уровень осведомленности о контрацепции. По данным UNFPA, 47% казахстанских подростков в возрасте 15-19 лет не знают, где получить презервативы. Как итог, в стране отмечается высокий уровень ранней беременности - Казахстан занимает 4 место среди стран СНГ по уровню ранней беременности среди девочек в возрасте 15-19 лет", - указал он.

По его словам, в 2022 году в Казахстане зарегистрировано 13 746 случаев заражения инфекциями, передающимися половым путем, из них 2 тысячи случаев - среди молодежи от 15 до 19 лет.

"Еще одна проблема - низкий уровень осведомленности о ВИЧ/СПИД: 35% казахстанских подростков 15-19 лет не знают, как передается эта инфекция", - заявил он.

Напомним, ранее в Сети распространили обращение 15-летней девушки из Атырау, которая заявила, что после изнасилования ее выдали замуж. Как рассказала несовершеннолетняя, сейчас она находится на четвертом месяце беременности. В полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Также в Сети появилась информация о возможной интимной связи 24-летней учительницы и ученика старших классов в Актюбинской области. В настоящее время департаментом полиции региона по данному факту проводится проверка.

А в конце июля стало известно, что 12-летняя ученица сельской школы родила ребенка в Павлодаре. О беременности педагоги узнали еще до родов и по факту было назначено расследование. Подозреваемый оказался родственником потерпевшей.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2166843-70-podrostkov-v-kazahstane-nachinayut-polovuyu-zhizn-do-15-let-zayavil-ekspert/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie