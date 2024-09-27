70% подростков в Казахстане начинают половую жизнь до 15 лет, заявил эксперт

На низкую осведомленность о способах контрацепции и инфекциях, передающихся половым путем, указала акушер-гинеколог Айжан Туреханова на форуме в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Айжан Джамбулбаевна заявила, что вопрос подростковой беременности - это, по сути, не только медицинская, но и экономическая, и социальная проблема.

"Современная молодежь подражает взрослым и очень рано начинает половую жизнь. В настоящее время 70% молодежи нашей страны вступают в первый половой контакт до 15 лет", - сказала она.

При этом, по ее словам, большинство не знают о методах контрацепции и способах защиты репродуктивного здоровья.

"Очень поздно узнают о том, что они беременны… по статистике Минздрава РК, в 2023 году забеременели в Казахстане 2 105 девочек до 18 лет. Наибольшее количество забеременевших девочек зарегистрировано в Туркестанской, Мангистауской и Алматинской областях. И количество родивших до 18 лет составило 1420 девочек...", - заявила врач.

Координатор Teenergizer, национальный консультант в Глобальном фонде по профилактике ВИЧ в Казахстане Мирас Мурзахан отметил, что подростки в Казахстане не получают достаточной информации о половых отношениях и репродуктивном здоровье.

"Низкий уровень осведомленности о контрацепции. По данным UNFPA, 47% казахстанских подростков в возрасте 15-19 лет не знают, где получить презервативы. Как итог, в стране отмечается высокий уровень ранней беременности - Казахстан занимает 4 место среди стран СНГ по уровню ранней беременности среди девочек в возрасте 15-19 лет", - указал он.

По его словам, в 2022 году в Казахстане зарегистрировано 13 746 случаев заражения инфекциями, передающимися половым путем, из них 2 тысячи случаев - среди молодежи от 15 до 19 лет.

"Еще одна проблема - низкий уровень осведомленности о ВИЧ/СПИД: 35% казахстанских подростков 15-19 лет не знают, как передается эта инфекция", - заявил он.

Напомним, ранее в Сети распространили обращение 15-летней девушки из Атырау, которая заявила, что после изнасилования ее выдали замуж. Как рассказала несовершеннолетняя, сейчас она находится на четвертом месяце беременности. В полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Также в Сети появилась информация о возможной интимной связи 24-летней учительницы и ученика старших классов в Актюбинской области. В настоящее время департаментом полиции региона по данному факту проводится проверка.

А в конце июля стало известно, что 12-летняя ученица сельской школы родила ребенка в Павлодаре. О беременности педагоги узнали еще до родов и по факту было назначено расследование. Подозреваемый оказался родственником потерпевшей.