Похолодание до -1 градуса и дождь обещают в мегаполисах Казахстана в пятницу

В пятницу, 27 сентября, в Алматы ожидается дождь, а в Астане и Шымкенте обещают погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы вновь обещают небольшой дождь. Температура днем поднимется до 10 градусов, а ночью опустится до 5 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 11 градусов, ночью температура снизится до -1 градуса. Скорость ветра – 5,0 м/с.

В Шымкенте сегодня будет пасмурно, но без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 22 градусов, ночью опустятся до 13 градусов. Скорость ветра будет на уровне 11,1 м/с.