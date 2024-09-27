Похолодание до -1 градуса и дождь обещают в мегаполисах Казахстана в пятницу
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В пятницу, 27 сентября, в Алматы ожидается дождь, а в Астане и Шымкенте обещают погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы вновь обещают небольшой дождь. Температура днем поднимется до 10 градусов, а ночью опустится до 5 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 11 градусов, ночью температура снизится до -1 градуса. Скорость ветра – 5,0 м/с.
В Шымкенте сегодня будет пасмурно, но без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 22 градусов, ночью опустятся до 13 градусов. Скорость ветра будет на уровне 11,1 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2166604-poholodanie-do-1-gradusa-i-dozhd-obeshchayut-v-megapolisah-kazahstana-v-pyatnicu/
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