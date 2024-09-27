Должник вовремя не вернул 1,5 млн тенге и оказался в суде в Павлодарской области
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С жителя Павлодарской области через суд взыскали 1,5 млн тенге в качестве погашения долга, который он взял по расписке, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, гражданское дело по иску одного гражданина к другому о взыскании суммы долга рассмотрел Актогайский районный суд в порядке упрощенного (письменного) производства.
"По делу ответчик взял у истца в долг до определенного времени по расписке денежные средства в сумме 1,5 млн тенге, которые в указанный срок не возвратил", - установил суд.
Истцом в адрес ответчика была направлена досудебная претензия о возврате суммы долга в течение пяти дней.
"Условия досудебной претензии не исполнились, чем нарушаются права истца", - отметили в суде.
Решением суда с ответчика в пользу истца взыскана сумма долга в размере 1,5 млн тенге, а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 15 тыс. тенге.
Решение уже вступило в законную силу.
Ранее полицейские ВКО установили местоположение мужчины, у которого имелся долг в размере 145 млн тенге. Его обнаружили в Костанае и передали судебным исполнителям для взыскания задолженности.
А должник по алиментам из Павлодара, не желая платить более 2 млн тенге, покинул Казахстан и 8 лет скрывался на территории другой страны. Однако полиция выявила факт его незаконного нахождения и выдворила за пределы этого государства.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2166732-dolzhnik-vovremya-ne-vernul-1-5-mln-tenge-i-okazalsya-v-sude-v-pavlodarskoy-oblasti/
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