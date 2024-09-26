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Казахстанец взял в долг 145 млн тенге и перестал выходить на связь

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Полицейский за работой
В отделении полиции. Фото: polisia.kz

Полицейские ВКО установили местоположение в другой области мужчины, у которого имелся долг в размере 145 млн тенге. Его передали судебным исполнителям, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в полицию Усть-Каменогорска обратился горожанин с заявлением о розыске знакомого, который, по его словам, длительное время не возвращает ему 145 миллионов тенге и не выходит на связь.

"Стражи порядка установили, что нарушитель сейчас живет в Костанае. Его передали судебным исполнителям для взыскания образовавшейся задолженности", - отметили в МВД.

Всего с начала года сотрудники миграционной службы ДП ВКО разыскали более 40 должников.

"Только за один день восточноказахстанские полицейские выявили пятерых злостных неплательщиков, которые "собрали" административные штрафы на сумму 600 тыс. тенге", - рассказали в ведомстве.

Полицейские напомнили, что за неисполнение исполнительного документа законом предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В соответствии со ст.670 КоАП РК неисполнение постановлений и законных требований судебного исполнителя, связанных с исполнением исполнительного документа, в том числе о представлении в назначенный им срок сведений о месте работы должника и его доходах, производстве удержания согласно исполнительному документу и пересылке взысканной суммы взыскателю, по обращению взыскания на денежные суммы и имущество должника, находящиеся у иных физических и юридических лиц, влечет штраф на физических лиц в размере 10 МРП (36 920 тенге). 

Согласно ч.1 ст.430 УК РК неисполнение вступивших в законную силу приговора, решения суда или иного судебного акта либо исполнительного документа более шести месяцев, а равно воспрепятствование их исполнению наказываются привлечением к общественным работам на срок до 800 часов либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2166453-kazahstanec-vzyal-v-dolg-145-mln-tenge-i-perestal-vyhodit-na-svyaz/

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