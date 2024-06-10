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Детей будут зачислять в спортивные секции по-новому в Казахстане

Опубликовано:

Дети на футбольном поле
Дети. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Казахстане изменили порядок зачисления детей в спортивные секции, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет по делам спорта и физкультуры Минтуризма и спорта.

Как сообщается на сайте комитета, теперь очередь на зачисление в спортивные секции ведется информационной системой в автоматическом режиме и содержит список детей на получение ваучера с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) ребенка и законного представителя, вида спортивной секции, номера и времени подачи заявления в точности до доли секунды, порядкового номера в очереди, а также список мест на распределение на основании сведений, представленных информационной системой.

Очередь формируется отдельно на каждую спортивную секцию поставщика с учетом возрастных ограничений ребенка согласно поданным заявлениям законных представителей детей.

Дети с девиантным поведением, состоящие на учете в органах внутренних дел, в приоритетном порядке регистрируются в информационной системе.

Помимо этого, поправки, принятые Минтуризма и спорта, предусматривают, что позиция в очереди двигается в сторону убывания по причине выбытия детей из очереди в связи с отзывом заявления законными представителями или по причине получения ваучера, и в сторону возрастания по причине возврата в очередь детей, чьи ваучеры были отозваны поставщиком. Обмен местами в очереди не допускается.

"Данные поправки внесены, чтобы привести нормативный правовой акт в соответствие с уже существующим функционалом информационной системы.

Так, сейчас на практике в очереди уже отражаются ФИО ребенка и законного представителя, дата подачи заявления, вида спортивной секции, порядковый номер в очереди", - говорится в сообщении комитета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2114679-detey-budut-zachislyat-v-sportivnye-sekcii-po-novomu-v-kazahstane/

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