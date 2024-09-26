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Ряд сел упразднят на севере Казахстана: в акимате объяснили почему

Опубликовано:

Деревня
Село. Иллюстративное фото: pexels.com

Заместитель акима Северо-Казахстанской области Канат Дузелбаев на сегодняшнем совещании сообщил, что несколько сел в регионе будет упразднено, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.

"В текущем году на реализацию 77 проектов в 59 селах выделено порядка 14 млрд тенге, в том числе более 7 млрд тенге на 15 приграничных сел для реализации 27 проектов. Реализация проекта позволила улучшить жизнеобеспечение более 160 тыс. сельских жителей и создать более 1,1 тыс. рабочих мест. Планируется ежегодно до 2027 года модернизировать не менее 50 сел", - поделился замакима Дузелбаев.

При этом он указал на несоответствие некоторых административных единиц категории "село".

"Согласно законодательству, регламентирующему административно-территориальное устройство, к селам относятся населенные пункты с численностью населения не менее 50 человек.

Однако в области 141 село численностью менее 50 человек, из них 45 сел с численностью менее 10 человек, 7 сел - без населения, которые, соответственно, подлежат упразднению. Сегодня проводятся работы по реформированию данных сел, что приведет к более качественному управлению и концентрации бюджетных средств в более перспективные населенные пункты", - пояснил Дузелбаев.

Напомним, недавно в Генпрокуратуре сообщили о проведенном анализе расходования государственных средств, выделенных на реализацию программы по добровольному переселению граждан из южных в северные регионы Казахстана.

В результате выявлены вопиющие факты злоупотреблений и хищений свыше 1 млрд тенге путем фиктивного переселения граждан с использованием подложных документов.

Ранее хищения на более чем полмиллиарда тенге выявили в мае в Павлодарской области при реализации программы переселения граждан из южных регионов Казахстана в северные малонаселенные пункты.

В августе сообщалось о такой же ситуации в Карагандинской области - выделенные переселенцам деньги использовали не по назначению.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2166538-ryad-sel-uprazdnyat-na-severe-kazahstana-v-akimate-obyasnili-pochemu/

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