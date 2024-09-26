Плюются, сморкаются и мусорят: нечистоплотных жителей Алматы показала на видео полиция
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Сотрудники алматинской полиции составили видеоподборку, на которой запечатлены плюющиеся и мусорящие в городе жители мегаполиса, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
На информационном медиапортале МВД Polisia.kz говорится, что операторы круглосуточно мониторят камеры, установленные в местах массового скопления людей, а также во дворах жилых домов и в малолюдных переулках.
"Многие недобросовестные граждане именно на это и рассчитывают: им кажется, что никто не заметит, как они выбрасывают бумажки бычки от сигарет на тротуар. Однако на самом деле система видеофиксации нарушений позволяет привлечь их к ответственности", - говорит начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.
Ранее в полиции показывали другую такую же подборку с алматинцами.
Отметим, согласно статье 434 КоАП, мелкое хулиганство, а именно нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут:
- штраф в 20 МРП (55,3 тыс. тенге);
- либо административный арест на срок от пяти до 15 суток.
Напомним, что недавно полиция Алматы выступила с предупреждением - горожан будут штрафовать за крупногабаритный мусор в неположенных местах.
В сентябре прошлого года бывший премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отметил необходимость внести законодательные поправки по ужесточению административной ответственности за выбрасывание мусора в неположенных местах.
После этого в декабре прошлого года министр экологии Ерлан Нысанбаев подтвердил информацию по ужесточению административной ответственности за выброс мусора в неположенных местах.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2166283-plyuyutsya-smorkayutsya-i-musoryat-nechistoplotnyh-zhiteley-almaty-pokazala-na-video-policiya/
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