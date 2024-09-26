Плюются, сморкаются и мусорят: нечистоплотных жителей Алматы показала на видео полиция

Сотрудники алматинской полиции составили видеоподборку, на которой запечатлены плюющиеся и мусорящие в городе жители мегаполиса, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

На информационном медиапортале МВД Polisia.kz говорится, что операторы круглосуточно мониторят камеры, установленные в местах массового скопления людей, а также во дворах жилых домов и в малолюдных переулках.

"Многие недобросовестные граждане именно на это и рассчитывают: им кажется, что никто не заметит, как они выбрасывают бумажки бычки от сигарет на тротуар. Однако на самом деле система видеофиксации нарушений позволяет привлечь их к ответственности", - говорит начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.

Ранее в полиции показывали другую такую же подборку с алматинцами.

Отметим, согласно статье 434 КоАП, мелкое хулиганство, а именно нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут:

штраф в 20 МРП (55,3 тыс. тенге);

либо административный арест на срок от пяти до 15 суток.

Напомним, что недавно полиция Алматы выступила с предупреждением - горожан будут штрафовать за крупногабаритный мусор в неположенных местах.

В сентябре прошлого года бывший премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отметил необходимость внести законодательные поправки по ужесточению административной ответственности за выбрасывание мусора в неположенных местах.

После этого в декабре прошлого года министр экологии Ерлан Нысанбаев подтвердил информацию по ужесточению административной ответственности за выброс мусора в неположенных местах.