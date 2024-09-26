Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Плюются, сморкаются и мусорят: нечистоплотных жителей Алматы показала на видео полиция

Опубликовано:

Гражданин
Гражданин. Кадр из видео: youtube.com/@AlmatyPolisiasy

Сотрудники алматинской полиции составили видеоподборку, на которой запечатлены плюющиеся и мусорящие в городе жители мегаполиса, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

На информационном медиапортале МВД Polisia.kz говорится, что операторы круглосуточно мониторят камеры, установленные в местах массового скопления людей, а также во дворах жилых домов и в малолюдных переулках.

"Многие недобросовестные граждане именно на это и рассчитывают: им кажется, что никто не заметит, как они выбрасывают бумажки бычки от сигарет на тротуар. Однако на самом деле система видеофиксации нарушений позволяет привлечь их к ответственности", - говорит начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.

Ранее в полиции показывали другую такую же подборку видео с алматинцами.

Отметим, согласно статье 434 КоАП, мелкое хулиганство, а именно нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут:

  • штраф в 20 МРП (55,3 тыс. тенге);
  • либо административный арест на срок от пяти до 15 суток.

Напомним, что недавно полиция Алматы выступила с предупреждением - горожан будут штрафовать за крупногабаритный мусор в неположенных местах.

В сентябре прошлого года бывший премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отметил необходимость внести законодательные поправки по ужесточению административной ответственности за выбрасывание мусора в неположенных местах.

После этого в декабре прошлого года министр экологии Ерлан Нысанбаев подтвердил информацию по ужесточению административной ответственности за выброс мусора в неположенных местах.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2166283-plyuyutsya-smorkayutsya-i-musoryat-nechistoplotnyh-zhiteley-almaty-pokazala-na-video-policiya/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie