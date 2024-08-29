Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сельчане пожаловались на частые отключения света из-за непогоды в Павлодарской области

Опубликовано:

Асаин Байханов провел прием граждан
Прием граждан. Фото: t.me/baspasozpvl

Аким Павлодарской области Асаин Байханов провел личный прием граждан. В частности, на встрече подняли вопрос частого отключения света, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы акима Павлодарской области, жители обратились к Асаину Байханову по вопросам электро- и водоснабжения, выделения земельных участков, участия в государственных программах по развитию сельского хозяйства и др.

Например, житель села Сарышыганак сельской зоны города Аксу пожаловался на частые отключения электроснабжения вследствие непогоды и слабое покрытие интернета.

По информации АО "ПРЭК", в 2025 году предприятием запланирована замена 27 км изношенных сетей, питающих данный населенный пункт, что позволит кардинально решить проблемный вопрос.

"Решение найдет и вопрос обеспечения сельчан качественным интернетом. В рамках реализации национального проекта "Доступный интернет" в 2025 году в регионе намечено строительство широкополосной волоконно-оптической линии связи в 84 селах, в том числе в Сарышыганаке", - отметили в акимате Павлодарской области.

По всем обращениям заявителям были даны подробные разъяснения.

"Жители региона могут записаться на прием через E-gov, E-otinish.kz, WhatsApp: +77021661661", - сообщили в пресс-службе акима региона.

Ранее прошла региональная конференция с участием акима Павлодарской области Асаина Байханова. Он подчеркнул необходимость цифровизации образовательного процесса и создания благоприятной среды для обучения детей.

Также в Павлодарской области обсудили итоги работ по борьбе с гнусом за этот год и планы на будущее, в частности увеличение площади авиаобработок. По словам главы региона, в этом году ситуация с гнусом была гораздо сложнее, чем в предыдущем.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2155071-selchane-pozhalovalis-na-chastye-otklyucheniya-sveta-iz-za-nepogody-v-pavlodarskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie