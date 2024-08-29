Сельчане пожаловались на частые отключения света из-за непогоды в Павлодарской области

Аким Павлодарской области Асаин Байханов провел личный прием граждан. В частности, на встрече подняли вопрос частого отключения света, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы акима Павлодарской области, жители обратились к Асаину Байханову по вопросам электро- и водоснабжения, выделения земельных участков, участия в государственных программах по развитию сельского хозяйства и др.

Например, житель села Сарышыганак сельской зоны города Аксу пожаловался на частые отключения электроснабжения вследствие непогоды и слабое покрытие интернета.

По информации АО "ПРЭК", в 2025 году предприятием запланирована замена 27 км изношенных сетей, питающих данный населенный пункт, что позволит кардинально решить проблемный вопрос.

"Решение найдет и вопрос обеспечения сельчан качественным интернетом. В рамках реализации национального проекта "Доступный интернет" в 2025 году в регионе намечено строительство широкополосной волоконно-оптической линии связи в 84 селах, в том числе в Сарышыганаке", - отметили в акимате Павлодарской области.

По всем обращениям заявителям были даны подробные разъяснения.

"Жители региона могут записаться на прием через E-gov, E-otinish.kz, WhatsApp: +77021661661", - сообщили в пресс-службе акима региона.

Ранее прошла региональная конференция с участием акима Павлодарской области Асаина Байханова. Он подчеркнул необходимость цифровизации образовательного процесса и создания благоприятной среды для обучения детей.

Также в Павлодарской области обсудили итоги работ по борьбе с гнусом за этот год и планы на будущее, в частности увеличение площади авиаобработок. По словам главы региона, в этом году ситуация с гнусом была гораздо сложнее, чем в предыдущем.