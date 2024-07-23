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Почему некоторых павлодарцев вычеркнули из очереди на жилье

Опубликовано:

Новый дом
Ключ от новой квартиры. Иллюстративное фото: alfexe / Getty Images

Некоторые жители Павлодара через SMS-сообщения узнали о снятии с очереди на жилье. Ситуацию прокомментировали в городском отделе жилищных отношений, передает Pavlodarnews.kz.

Как сообщает издание, для выяснения причин снятые с очереди отправились в отдел жилищных отношений по адресу: улица Кривенко, 25.

Как пояснила руководитель отдела Кенжегуль Жолжаксинова, запущена общереспубликанская инвентаризация списка учета граждан - очередников на получение жилья из коммунального жилищного фонда.

"Если у человека находят такие несоответствия, как отсутствие прописки, неподтверждение статуса, места работы, состава семьи и другое, то им приходят сообщение от службы 1414", - прокомментировала Кенжегуль Жолжаксинова.

Узнать, по каким пунктам оказались несоответствия, павлодарцы могут телефону: 32-74-48.

Для получения жилья от государства нужно соответствовать определенным требованиям. При этом важно помнить, что они сохраняются до момента выдачи квартиры. Мы рассказывали, по каким причинам акиматы могут снять казахстанцев с очереди на получение жилья.

Чтобы записаться в очередь, достаточно подать заявку - всю остальную необходимую информацию система самостоятельно получит из электронной базы. Также есть определенные категории граждан, которым социальное жилье предоставляется в первую очередь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2138502-pochemu-nekotoryh-pavlodarcev-vycherknuli-iz-ocheredi-na-zhile/

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