Почему некоторых павлодарцев вычеркнули из очереди на жилье
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Некоторые жители Павлодара через SMS-сообщения узнали о снятии с очереди на жилье. Ситуацию прокомментировали в городском отделе жилищных отношений, передает Pavlodarnews.kz.
Как сообщает издание, для выяснения причин снятые с очереди отправились в отдел жилищных отношений по адресу: улица Кривенко, 25.
Как пояснила руководитель отдела Кенжегуль Жолжаксинова, запущена общереспубликанская инвентаризация списка учета граждан - очередников на получение жилья из коммунального жилищного фонда.
"Если у человека находят такие несоответствия, как отсутствие прописки, неподтверждение статуса, места работы, состава семьи и другое, то им приходят сообщение от службы 1414", - прокомментировала Кенжегуль Жолжаксинова.
Узнать, по каким пунктам оказались несоответствия, павлодарцы могут телефону: 32-74-48.
Для получения жилья от государства нужно соответствовать определенным требованиям. При этом важно помнить, что они сохраняются до момента выдачи квартиры. Мы рассказывали, по каким причинам акиматы могут снять казахстанцев с очереди на получение жилья.
Чтобы записаться в очередь, достаточно подать заявку - всю остальную необходимую информацию система самостоятельно получит из электронной базы. Также есть определенные категории граждан, которым социальное жилье предоставляется в первую очередь.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2138502-pochemu-nekotoryh-pavlodarcev-vycherknuli-iz-ocheredi-na-zhile/