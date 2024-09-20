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"Это советский асфальт": актюбинцы боятся отпускать детей в школу из-за дороги (видео)

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Улица в Актобе
Улица в Актобе. Кадр из сюжета: телеканал КТК

Жители района Москва в Актобе боятся отпускать своих детей в школу из-за ведущей к учебному заведению дороги. Они просят власти обратить внимание на эту проблему, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, дорога, ведущая к учебному заведению, полностью разбита. Поэтому водители то и дело выезжают на тротуар, создавая опасность для идущих школьников.

"У нас здесь никогда в жизни асфальта нормального не было. Это советский асфальт, наверное, стоит. И свет, конечно же. Утром рано зимой будет темно. Дети наши по темноте же будут ходить. А весной, осенью здесь уже начинается слякоть, грязь", - рассказала актюбинка Алия Буркуталина.

Жители уверяют, что дорога, по которой детям приходится ходить в школу, никогда не видела ремонта, трасса вся в ямах и колдобинах. При этом движение двустороннее, проезд разрешен и для многотонных большегрузов. Водители, пытаясь объехать кочки, выезжают на тротуары. Точнее, на то, что от них осталось.

Каждый раз, отпуская детей в школу, взрослые боятся, что их собьет машина. Светофоры близ школы тоже не установлены – только нерегулируемый пешеходный переход. К тому же на этом участке нет освещения.

Люди просят наладить инфраструктуру, чтобы обеспечить школьникам безопасность. Чиновники уверяют, что уже занялись проблемой.

"Проектно-сметная документация готовится. Затем мы ее отдадим на экспертизу. Если все пройдет успешно, подадим бюджетную заявку и будем ждать денег. Согласно проекту, здесь предусмотрено асфальтирование, проведение освещения, строительство ливневок и тротуаров. Возможно, в следующем году уже приступим", - заявил заместитель руководителя отдела ЖКХ акимата Актобе Аслан Алимбаев.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2163705-eto-sovetskiy-asfalt-aktyubincy-boyatsya-otpuskat-detey-v-shkolu-iz-za-dorogi-video/

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