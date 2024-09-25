Пулемет приобрела полиция Мангистау на сайте госзакупок

Департамент полиции Мангистауской области купил через сайт госзакупок пулемет и винтовку. В пресс-службе ведомства объяснили причину покупки, передает Lada.kz.

Объявление о приобретении пулемета на сайте госзакупок - большая редкость. Полицейские обычно закупают через открытый портал только пистолеты, дубинки и электрошокеры.

Издание промониторило на сайте госзакупок оружие, которое приобретали департаменты полиции Астаны, Алматы, Шымкента и Туркестанской области. Эти ведомства пулемет и винтовку себе не покупали.

В отличие от других видов госзакупок вся информация о приобретении вооружения силовыми ведомствами скрыта. Пользователи могут увидеть лишь наименование закупаемого товара и список поставщиков, подавших заявки на участие в конкурсе.

В случае с пулеметом для ДП Мангистауской области его закупили дважды: в июне и сентябре 2024 года. В характеристике указано "ручной, скорострельность до 150 выстрелов в минуту".

Также ведомство дважды приобрело винтовку и пистолет. В каком количестве - не уточняется.

В областном департаменте полиции объяснили, что пулемет и винтовку приобрели для нужд спецподразделения.

"У нас есть перечень вооружения, которое должно быть в арсенале ДП. Согласно ему, мы делаем закуп. Раньше у нас не было пулемета, но так как в перечне он указан, нам надо было его приобрести", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что в этом году перечень вооружения обновили, появился новый пункт - пулемет и винтовка.

Ранее стало известно, что Департамент полиции Мангистауской области намерен закупить 80 женских и 100 мужских часов, покрытых тонким слоем золота, с ремешком из телячьей кожи. Из бюджета на это потратят около 2 млн тенге.

А полиция Алматы выставила лоты на портале электронной торговой площадки о продаже патрульных и служебных машин. Среди них оказались такие автомобили, как Peugeot 301, Kia Cerato, Daewoo Nexia, Ssang Yong, Volkswagen Golf и грузовой Iveco.