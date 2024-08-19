Полиция Алматы выставила на продажу служебные автомобили на миллионы тенге

Полиция Алматы выставила лоты на портале электронной торговой площадки о продаже патрульных и служебных машин, передает корреспондент NUR.KZ.

Всего на портале опубликованы 17 лотов, среди которых такие автомобили, как Peugeot 301, Kia Cerato, Daewoo Nexia, Ssang Yong, Volkswagen Golf и грузовой Iveco. Отмечается, что балансодержателем является Департамент полиции Алматы.

Общая сумма составляет более 335 млн тенге, однако, стоит отметить, что цена является стартовой. Аукцион объявлен на понижение цены, а значит, автомобили можно купить дешевле.

Так, Peugeot со стартовой ценой 7 101 300 тенге может обойтись в 1 183 550 - такова минимальная стоимость машины. А минимальная цена Daewoo Nexia 2011 года выпуска составляет 521 000 тенге, тогда как ее стартовая стоимость превышает 3 млн.

Торги состоятся 20 августа 2024 года в 10.00.

Согласно информации на портале, если в течение двух минут после начала аукциона ни один из участников не подтвердит свое желание приобрести объект приватизации в аукционе, то стартовая цена объекта приватизации уменьшается на шаг, установленный правилами продажи объектов приватизации.

Снижение цены установленным шагом будет происходить каждые две минуты, пока не появится участник, которые первым подтвердит свое желание приобрести объект по объявленной цене.

Если цен достигнет минимума, но никто так и не выскажет желание приобрести объект, то аукцион по нему признают несостоявшимся. Завершение аукциона происходит в 17.00. При этом аукцион может быть признан состоявшимся даже при наличии только одного участника, если он подтвердил стартовую или текущую цену.