Зачем полиции Мангистау часы с позолотой и ремешком из телячьей кожи

ДП Мангистауской области намерен закупить 80 женских и 100 мужских часов, покрытых тонким слоем золота, с ремешком из телячьей кожи. Из бюджета на это потратят около 2 млн тенге, передает Lada.kz.

На сайте госзакупок Департамент полиции Мангистауской области разместил объявление о покупке сувенирных часов. В ведомстве решили не мелочиться и заказали сразу 180 штук. Поставщики еще не объявились - пока идет прием заявок, и закончится он как раз сегодня в 17.45.

С виду обычный госзаказ, но дьявол кроется в деталях - самое интересное, как обычно, находится в техспецификации. В документах написано, что часы должны быть покрыты тонким слоем золота, а ремень от аксессуара - непременно из телячьей кожи.

Объявление о покупке сувенирных часов на сайте госзакупок. Фото: lada.kz

"Механизм – не хуже японских/швейцарских. Тип механизма – кварцевый. Корпус с полным покрытием PVD gold (золото) (нитрид титана + золото 10 микрон). Задняя крышка из нержавеющей стали. Противоударное устройство узла баланса.

Стекло - минеральное, устойчиво к царапинам. Водонепроницаемость - не менее 5 АТМ. Надежность - пыле-, влагостойкий. (…) Циферблат - белая эмаль, цифры арабские, круглый, диаметром не менее 30 мм, поле свободно от надписей и эмблем производителя. Ремень: из телячьей кожи с антиаллергенным покрытием, черного/коричного цвета, ремень обшит черными/коричневыми нитками", - говорится в описании.

Каждый экземпляр часов обойдется областному департаменту полиции в 11 тыс. тенге. На комплект женских часов из 80 штук ведомство готовится выделить 880 тыс. тенге, а на сотню мужских часов - 1,1 млн тенге.

Еще одно условие заказчика - наличие эффектного футляра.

"Упаковка: подарочная из черной/красной кожи под рептилию либо лакированный кейс такого же цвета. Каждая единица должна быть упакована в подарочную упаковку с паспортом и сертификатом. Лазерная гравировка, на обороте - логотип «МВД РК» и надпись «МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ ПОЛИЦИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ", - написано в техспецификации.

В пресс-службе ДП Мангистауской области сообщили, что такие часы ведомство дарит отличившимся сотрудникам и ветеранам правоохранительных органов на праздники. В редакцию издания даже прислали фотографии этих сувениров, заверив, что ничего особенного в них нет.

Ранее в Жамбылской области отменили конкурсы государственных закупок на сумму 2,2 млрд тенге. Дело в том, что был установлен факт фальсификации данных. Один из участников предоставил недостоверные сведения о своей квалификации.

А в Восточно-Казахстанской области должностные лица неправомерно заключили договоры из одного источника на сумму 1,4 млрд тенге. В частности, акиматами закупались товары, работы и услуги по вывозу снега, текущему ремонту административных зданий и т.д.