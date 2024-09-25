Видео со стрельбой в Узынагаше объяснили в акимате Алматинской области

В Сети появилось видео, на котором запечатлена стрельба вблизи домов в Узынагаше. Акимат Алматинской области прокомментировал события в селе, передает NUR.KZ.

Видео со звуками стрельбы вблизи жилых домов появилось в TikTok.

Как рассказали в пресс-службе акимата Алматинской области, с 16 по 25 сентября 2024 года в Жамбылском районе проводятся тактико-специальные учения по подготовке и переподготовке военнообязанных.

Учения организованы на основании Законов "Об обороне и Вооруженных силах РК", "О воинской службе и статусе военнослужащих", плана основных мероприятий по мобилизационной подготовке акимата Алматинской области и бригады территориальной обороны, а также постановления акимата региона.

"В учениях участвуют военнообязанные, зарегистрированные в управлении бригады территориальной обороны, управлении батальона и охранной роте батальона территориальной обороны Жамбылского района Алматинской области. В общей сложности в них задействовано 90 человек", - сообщили в ведомстве.

Цель учений - обеспечить качественную подготовку и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке. В рамках учений предусмотрены мероприятия по проведению военных сборов.

Ранее сообщалось, что в Алматы между посетителями бара произошел конфликт со стрельбой. По данному факту управлением полиции Бостандыкского района было возбуждено уголовное дело.

В июле в одном из кафе южной столицы также произошла стрельба. Группа посетителей заведения начала спорить, словесное выяснение отношений перешло к физической расправе. В ходе драки один из участников применил травматическое оружие, его задержали.