Видео со стрельбой в Узынагаше объяснили в акимате Алматинской области
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В Сети появилось видео, на котором запечатлена стрельба вблизи домов в Узынагаше. Акимат Алматинской области прокомментировал события в селе, передает NUR.KZ.
Видео со звуками стрельбы вблизи жилых домов появилось в TikTok.
Как рассказали в пресс-службе акимата Алматинской области, с 16 по 25 сентября 2024 года в Жамбылском районе проводятся тактико-специальные учения по подготовке и переподготовке военнообязанных.
Учения организованы на основании Законов "Об обороне и Вооруженных силах РК", "О воинской службе и статусе военнослужащих", плана основных мероприятий по мобилизационной подготовке акимата Алматинской области и бригады территориальной обороны, а также постановления акимата региона.
"В учениях участвуют военнообязанные, зарегистрированные в управлении бригады территориальной обороны, управлении батальона и охранной роте батальона территориальной обороны Жамбылского района Алматинской области. В общей сложности в них задействовано 90 человек", - сообщили в ведомстве.
Цель учений - обеспечить качественную подготовку и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке. В рамках учений предусмотрены мероприятия по проведению военных сборов.
Ранее сообщалось, что в Алматы между посетителями бара произошел конфликт со стрельбой. По данному факту управлением полиции Бостандыкского района было возбуждено уголовное дело.
В июле в одном из кафе южной столицы также произошла стрельба. Группа посетителей заведения начала спорить, словесное выяснение отношений перешло к физической расправе. В ходе драки один из участников применил травматическое оружие, его задержали.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2165824-video-so-strelboy-v-uzynagashe-obyasnili-v-akimate-almatinskoy-oblasti/
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