Массовая драка произошла на территории КазНУ имени Аль-Фараби в Алматы

Массовая драка произошла на территории КазНУ им. Аль-Фараби в Алматы. В департаменте полиции сообщили, что задержаны 20 молодых людей, передает корреспондент NUR.KZ.

Соответствующая информация появилась в Telegram-канале Halyqstan.

"В алматинском КазНУ произошла массовая драка", - говорится в публикации.

Корреспонденту NUR.KZ прокомментировали произошедшее.

"По факту хулиганства с участием 20 молодых людей Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта задержаны и доставлены в полицию. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили в полиции.

Добавим, в марте в Актюбинской области произошла массовая драка школьников. Соответствующие видео с происшествия появились в Сети. Участников потасовки доставили в полицию.

Позже массовая драка с не менее 40 учащихся кадетской школы произошла в Павлодаре. Несколько человек в результате пострадали. Было возбуждено уголовное дело.

В мае выпускники Мангистау устроили массовую потасовку прямо на последнем звонке. Летом на видео запечатлели разборки подростков на улице в Актау.