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Disney инвестирует миллиарды в новые парки и аттракционы

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Гуфи на фоне шара в парке Disney
Парк Disney во Флориде. Фото: Joseph Prezioso/Anadolu Agency via Getty Images

Disney готовится вложить миллиарды долларов в расширение тематических развлекательных парков и создание новых аттракционов, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Компания объявила об инвестициях в подразделение Experiences во время трехдневной выставки Disney D23 Expo. Джош Д'Амаро, председатель подразделения и кандидат в шорт-лист на пост генерального директора Disney после Боба Айгера, познакомил завсегдатаев тематических парков со своим видением роста.

Подразделение Experiences, включающее тематические парки, круизы и видеоигры, принесло 69% операционного дохода гиганта индустрии развлечений в 2023 финансовом году.

Сообщается, что Disney запустит два крупных проекта в парке Walt Disney World's Magic Kingdom. Первый из них — давно обсуждаемый тематический парк злодеев, основанный на истории отрицательных персонажей вселенной Disney. Второй — новые аттракционы, вдохновленные франшизой "Тачки".

По словам Д'Амаро, эти два проекта представляют собой крупнейшее расширение за всю историю парка.

В соседнем Animal Kingdom Disney планирует переделать часть парка, которая сейчас посвящена динозаврам. Новая территория Tropical Americas будет включать аттракционы, тематически связанные с франшизой Индианы Джонса и хитом Disney "Энканто".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2148223-disney-investiruet-milliardy-v-novye-parki-i-attrakciony/

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