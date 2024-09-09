Договоры на 1,4 млрд тенге незаконно заключили акиматы в ВКО

В Восточно-Казахстанской области должностные лица неправомерно заключили договоры из одного источника на сумму 1,4 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, прокуратурой ВКО проанализирована законность заключения акиматами договоров о государственных закупках для локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в обход конкурентной среды.

Выявлено 78 неправомерно заключенных договоров на сумму 1,4 млрд тенге.

"Установлено, что в период заключения указанных договоров режим чрезвычайной ситуации не объявлялся, соответственно, оснований для заключения договоров из одного источника не имелось.

В частности, акиматами закупались товары, работы и услуги по вывозу снега, текущему ремонту административных зданий, приобретению антигололедных реагентов и т.д.", - отметили в надзорном органе.

За осуществление государственных закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора в случаях, не предусмотренных действующих законодательством, должностные лица привлечены к административной ответственности.

На сегодня штраф в размере 14 млн тенге оплачен.

Ранее сообщалось, что 12 государственных закупок на общую сумму 3,7 млрд тенге отменили в области Ұлытау сотрудники прокуратуры с начала года. В итоге к дисциплинарной ответственности привлекли 9 должностных лиц, к административной - 17.

А прокуратурой Карагандинской области было отменено 54 госзакупки на общую сумму 27,3 млрд тенге. Принятыми мерами бюджетные средства возвращены в областной бюджет и направлены на перераспределение.