Госзакупки на 2,2 млрд тенге отменили в Жамбылской области

Прокуратурой Жамбылской области отменены конкурсы государственных закупок на сумму 2,2 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган региона.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Жамбылской области, в рамках анализа государственных закупок способом конкурса с использованием балльно-рейтинговой системы установлен факт фальсификации данных.

Один из участников предоставил недостоверные сведения о своей квалификации.

"Он вложил в электронный депозитарий веб-портала документы, искажающие информацию о ранее выполненных объектах, что в итоге увеличило опыт работы.

Это послужило основанием для признания недобросовестного участника победителем конкурса на строительство объектов водоснабжения стоимостью 2,2 млрд тенге", - рассказали в ведомстве.

На основании акта прокурорского надзора акиматом Жамбылской области в СМЭС внесен иск о признании подрядчика недобросовестным участником государственных закупок и отмене конкурсов. Иск полностью удовлетворен.

Напомним, в мае сообщалось, что 12 государственных закупок на общую сумму 3,7 млрд тенге отменили в области Ұлытау сотрудники прокуратуры с начала года. К дисциплинарной ответственности было привлечено 9 должностных лиц, к административной - 17.

В июне стало известно, что с начала года в Северо-Казахстанской области надзорный орган отменил 20 госзакупок с нарушениями и предотвратил расходование бюджетных средств на сумму 7,1 млрд тенге.