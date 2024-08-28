Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Госзакупки на 2,2 млрд тенге отменили в Жамбылской области

Опубликовано:

Деньги, ручка, калькулятор на столе
Деньги. Иллюстративное фото: Svetlana Verbitskaya / Getty Images

Прокуратурой Жамбылской области отменены конкурсы государственных закупок на сумму 2,2 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган региона.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Жамбылской области, в рамках анализа государственных закупок способом конкурса с использованием балльно-рейтинговой системы установлен факт фальсификации данных.

Один из участников предоставил недостоверные сведения о своей квалификации. 

"Он вложил в электронный депозитарий веб-портала документы, искажающие информацию о ранее выполненных объектах, что в итоге увеличило опыт работы. 

Это послужило основанием для признания недобросовестного участника победителем конкурса на строительство объектов водоснабжения стоимостью 2,2 млрд тенге", - рассказали в ведомстве.

На основании акта прокурорского надзора акиматом Жамбылской области в СМЭС внесен иск о признании подрядчика недобросовестным участником государственных закупок и отмене конкурсов. Иск полностью удовлетворен.

Напомним, в мае сообщалось, что 12 государственных закупок на общую сумму 3,7 млрд тенге отменили в области Ұлытау сотрудники прокуратуры с начала года. К дисциплинарной ответственности было привлечено 9 должностных лиц, к административной - 17.

В июне стало известно, что с начала года в Северо-Казахстанской области надзорный орган отменил 20 госзакупок с нарушениями и предотвратил расходование бюджетных средств на сумму 7,1 млрд тенге.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2154223-goszakupki-na-2-2-mlrd-tenge-otmenili-v-zhambylskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie