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"Никто не останавливался": попавший в беду павлодарец сильно удивился

Опубликовано:

Мужчины меняют колесо в автомобиле
Полицейские помогают заменить колесо. Фото: polisia.kz

Житель Павлодарской области пробил колесо на трассе, а запасное оказалось не подходящим по размеру. Раздобыть другое колесо мужчине помогли полицейские, передает МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, ежедневно в адрес стражей порядка через социальные сети и мессенджеры продолжают поступать слова благодарности за своевременную помощь водителям авто, оказавшимся в сложной ситуации.

Так, от жителя Иртышского района поступило сообщение с благодарностью экипажу роты патрульной полиции в составе Ерболата Мустафина и Айдына Ахметова, которые оказались рядом в момент поломки автомашины мужчины и оказали помощь.

21 сентября в 11 часов он выехал в Павлодар на личном автомобиле со своей семьей: с супругой, дочерью и малолетним ребенком. Когда до города оставалось около 70 км, обнаружилось, что пробито колесо.

"Начал менять его, вроде бы банальный случай, но оказалось, что запасное колесо не подходит к моей машине. К моему большому удивлению, в наше время у водителей практически нет водительской солидарности.

Я попытался остановить попутные машины, но никто не останавливался. Точнее, остановилась только одна машина, у которой колеса тоже не подходили к моей машине, а остальные проезжали мимо", - поделился мужчина.

Некоторое время спустя к автомобилю подъехала патрульная машина с бортовым номером "012".

"Сотрудники помогли мне, остановили подходящую по марке автомашину и попросили запаску. Благодаря их помощи я благополучно добрался до города. Большой им рахмет. Их зовут Ерболат Мустафин и Айдын Ахметов. Дай Аллах им здоровья, семейного благополучия и продвижения по службе. Будьте всегда такими отзывчивыми и добродушными", - поблагодарил мужчина.

Ранее стало известно, что во время патрулирования в городе Қонаеве Алматинской области полицейские оказали первую помощь мужчине с эпилептическим приступом, ему также вызвали бригаду скорой помощи.

А в Павлодарской области полицейские помогли астанчанке, у которой начались схватки, экстренно добраться в роддом. Они доставили женщину, застрявшую в пробке на дороге, на своей служебной машине.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2164860-nikto-ne-ostanavlivalsya-popavshiy-v-bedu-pavlodarec-silno-udivilsya/

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