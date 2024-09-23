Мужчину спасли от смерти в Алматинской области

Во время патрулирования в городе Қонаеве полицейские оказали первую помощь мужчине с эпилептическим приступом, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматинской области.

Как говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте ведомства в Instagram, полицейские экипажа ВПП "Беркут-263" во время патрулирования участка заметили мужчину, которому внезапно стало плохо.

Выяснилось, что у прохожего начался эпилептический приступ. Оценив ситуацию, стражи порядка приступили к оказанию первой медицинской помощи. В это же время была вызвана бригада скорой помощи.

"После отъезда бригады скорой помощи инспекторы взвода патрульной полиции продолжили несение службы по закрепленному маршруту", - отметили в ведомстве.

В настоящее время жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что семь человек ушли в горы Алматинской области и заблудились. Двоим стало плохо. Спасатели нашли туристов сильно уставшими и замерзшими. Людей эвакуировали на вертолете и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Также недавно в Астане при проведении земляных работ рабочий упал в траншею глубиной два метра и повредил ногу. Сотрудники ДЧС подняли мужчину на поверхность и передали его медикам.