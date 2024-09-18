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Стало известно, когда планируется запуск отопительного сезона в Караганде

Опубликовано:

Вид на ТЭЦ в Караганде
ТЭЦ в Караганде: gov.kz

В Караганде власти объявили дату начала отопительного сезона - тепловые сети города планируют запустить 1 октября. В настоящее время более 90% многоквартирных домов уже имеют акты готовности, передает ekaraganda.kz.

На проведенном совещании, в котором принимали участие представители КСК, ОСИ и ПТ, обсуждалось завершение подготовки к отопительному периоду, а также проверка готовности домов к его началу.

Власти призвали жителей тех домов, которые еще не получили акты готовности, завершить все необходимые работы до конца сентября.

"Запуск отопительного сезона планируется ориентировочно к 1 октября, точная дата будет варьироваться от погодных условий и заранее будет сообщена. Запуск домов будут производить по заявкам органов управления или ответственных лиц", - отметили в акимате.

При этом дома, которые не получили акт стопроцентной готовности, будут запускать в последнюю очередь.

Недавно в компании "Караганда Энергоцентр" объявили о том, что городские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 получили паспорта готовности к предстоящему отопительному сезону.

Ранее стало известно о раннем начале отопительного сезона в Павлодаре. Уже с 9 сентября тепло получили социальные объекты: детские сады, школы, медицинские учреждения. На время запуска отопления оперативные службы города перевели на усиленный режим работы.

А в Экибастузе поэтапная подача тепла в многоэтажные дома начнется с 21 сентября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2162919-stalo-izvestno-kogda-planiruetsya-zapusk-otopitelnogo-sezona-v-karagande/

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