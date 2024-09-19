Казахстанцу, который не хочет жить со своей женой, отказали в разводе

В Атырау отцу троих детей отказали в расторжении брака в связи с беременностью супруги и ее несогласием на это, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, гражданское дело о расторжении брака истца к ответчику рассмотрели в Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Атырауской области.

Как установлено судом, пара состоит в законном браке с 2008 года и имеет троих общих несовершеннолетних детей.

"Истец просил расторгнуть брак, указывая, что их характеры с ответчиком несовместимы и дальнейшая совместная жизнь невозможна.

В ходе рассмотрения гражданского дела было установлено, что ответчик в настоящее время в положении (беременна), а также не согласна с иском", - пояснили в суде.

Согласно Кодексу "О браке (браке) и семье" расторжение брака невозможно без согласия супруги в период ее беременности и в течение первого года жизни ребенка.

В этой связи мужчине отказали в удовлетворении иска. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее в Бюро нацстатистики назвали недействительными распространенные в Сети исследования, по результатам которых Казахстан оказался на 2-м месте в мире по количеству разводов. Там также подчеркнули, что число разводов в стране снижается.

А в Верховном суде рассказали, в каких регионах Казахстана разводятся чаще всего, а в каком - реже. Также в пресс-службе суда отметили, что с каждым годом в стране наблюдается все меньше пар, желающих связать себя узами брака.