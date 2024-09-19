Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанцу, который не хочет жить со своей женой, отказали в разводе

Опубликовано:

Мужчина в пиджаке
Мужчина снимает кольцо. Иллюстративное фото: Peter Dazeley / Getty Images

В Атырау отцу троих детей отказали в расторжении брака в связи с беременностью супруги и ее несогласием на это, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, гражданское дело о расторжении брака истца к ответчику рассмотрели в Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Атырауской области.

Как установлено судом, пара состоит в законном браке с 2008 года и имеет троих общих несовершеннолетних детей.

"Истец просил расторгнуть брак, указывая, что их характеры с ответчиком несовместимы и дальнейшая совместная жизнь невозможна.

В ходе рассмотрения гражданского дела было установлено, что ответчик в настоящее время в положении (беременна), а также не согласна с иском", - пояснили в суде.

Согласно Кодексу "О браке (браке) и семье" расторжение брака невозможно без согласия супруги в период ее беременности и в течение первого года жизни ребенка.

В этой связи мужчине отказали в удовлетворении иска. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее в Бюро нацстатистики назвали недействительными распространенные в Сети исследования, по результатам которых Казахстан оказался на 2-м месте в мире по количеству разводов. Там также подчеркнули, что число разводов в стране снижается.

А в Верховном суде рассказали, в каких регионах Казахстана разводятся чаще всего, а в каком - реже. Также в пресс-службе суда отметили, что с каждым годом в стране наблюдается все меньше пар, желающих связать себя узами брака.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2163366-kazahstancu-kotoryy-ne-hochet-zhit-so-svoey-zhenoy-otkazali-v-razvode/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie