Четыре жертвы, 11 пострадавших: сколько было взрывов газа в Карагандинской области

В Карагандинской области с начала года произошло восемь инцидентов, связанных с использованием газовых баллонов. Жертвами происшествий стали 4 человека, еще 11 пострадали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, на площадке региональной службы коммуникаций прошел брифинг, на котором принял участие начальник Управления государственного пожарного контроля ДЧС Карагандинской области Нурлан Жакупбаев.

Стало известно, что с начала года на территории региона произошло 8 случаев, связанных с газовыми баллонами, в результате которых погибли 4 человека, пострадали 11 человек, из них 4 взрыва газа и 4 хлопка газовоздушной смеси.

По словам Нурлана Жакупбаева, одной из причин происшествий является неконтролируемая заправка баллонов для населения и юридических лиц на автогазозаправочных станциях.

На АГЗС не соблюдаются нормы по уровню наполнения, баллоны не проходят осмотр, а техническое обслуживание вовсе зачастую игнорируется. Часто баллоны переполняют, что при нагреве может приводить к взрывам.

Департамент по чрезвычайным ситуациям рассказал населению о правилах использования газовых баллонов:

запрещается хранение и использование бытовых газовых баллонов в жилых многоквартирных домах этажностью более двух этажей;

не допускается хранить газовые баллоны на балконах и лоджиях;

при заносе газовых баллонов с холода в теплые помещения категорически запрещается размещать их вблизи отопительных приборов и печей;

не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра;

не используйте открытый огонь для проверки утечки газа;

не допускайте детей к использованию газовых приборов.

В январе этого года в Туркестанской области в пекарне взорвался газовый баллон. В результате произошедшего погибла женщина, еще один человек получил различные травмы. Как рассказали спасатели, один из баллонов стоял недалеко от места возгорания, из-за чего газ в нем быстро нагрелся и расширился, после чего произошел взрыв.

Также сообщалось, что 13 сентября в гараже частного дома в Караганде случился взрыв газа. В результате инцидента пострадали три человека, двое из них были отправлены в реанимацию. В ДЧС отметили, что хлопок произошел во время наполнения газового оборудования.