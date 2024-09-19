Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"В темноте будем сидеть": жители села в Павлодарской области боятся наступления зимы

Опубликовано:

Разбитая дорога
В селе Майкобе. Кадр из видео: ktk.kz

Жители павлодарского села Майкобе несколько лет обходятся без света, дорог и иногда без воды. Электрические столбы в населенном пункте не меняли, так как они оказались ничьи, передает телеканал КТК.

Ни пройти, ни проехать - в таком состоянии находится въезд в село Майкобе, расположенное неподалеку от районного центра. Осенью, весной и в дождливые дни лета дорога превращается в месиво. Зимой здесь и вовсе невозможно проехать - дорогу заметает сугробами. И так уже долгие годы.

Поселковые дороги назвать улицами трудно. Это больше направления. Водители с трудом подбирают слова, чтобы описать местную езду.

"Ежедневно за день я совершаю 4-5 рейсов. С утра начиная, с половины восьмого, я постоянно с опозданием приезжаю в школу. Постоянно с опозданием и получаю из-за этого выговор со стороны руководства. Дороги ужасающие. Автобус тяжелый. Ухабы, выбоины всякие", - рассказал водитель школьного автобуса Ертай Садыков.

В селе сегодня проживают 28 семей. Александра Алинова здесь старожил. Говорит, сколько себя помнит, в ауле стояли одни и те же электрические столбы. В итоге при малейшем ветре линии рвутся. В домах тут же пропадает свет, а с ним и вода.

"Проблема. Вот мы летом сидели четверо суток без света. Все продукты у людей попортились в холодильниках. Вот сейчас зима наступает. У нас страх, что зима наступает. Сейчас в 3 часа начнет темнеть. Если мы будем без света сидеть, то это мы сутками в темноте будем сидеть", - поделилась жительница села Майкобе Александра Алинова.

Местные говорят, куда только не жаловались. Теперь надеются, что аким области как-то повлияет на ситуацию. Ему они тоже написали.

"Обращение было написано в августе 2023 года, пришел ответ в сентябре, 6-го. Написано, что что-то делается в деревне, какие-то ремонтные работы по электричеству, по обрезке деревьев. Но по факту ничего не делается", - заявил житель села Майкобе Нурболат Балтанов.

Ситуацию в селе прокомментировал заместитель руководителя отдела реального сектора экономики Баянаульского района Бекен Жанахметов.

"За электричество в этом селе раньше отвечало местное предприятие. Это был рабочий поселок, а теперь сети остались бесхозными. Мы сейчас готовим документы, чтобы взять электролинии на свой баланс. Как только решим все бумажные моменты, уже потом можем запрашивать смету на ремонт. Точных сроков я вам назвать не могу, но на все это уйдет не больше двух лет", - сообщил Бекен Жанахметов.

Про дороги местные чиновники тоже помнят. Обещают привести в порядок, но только подъездные пути и уже в следующем году. На 3 километра намерены потратить 214 млн тенге. Остальное засыплют щебенкой, но обещают, что временно. Правда асфальта в ближайшие годы просят не ждать.

Источник: КТК

Ранее стало известно, что жители поселка Тайтобе, расположенного близ Астаны и Косшы, оказались недовольны ремонтом дорог, на который выделили миллиарды тенге. Из-за перекопанных улиц люди не могут даже запастись топливом на зиму.

А жители поселка Жайсанбай в Актюбинской области просят власти построить им мост - уже несколько месяцев выбраться из поселка можно только на лодке. Из-за разлива реки Торгай населенный пункт окружила большая вода и отрезала его от внешнего мира.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2163276-v-temnote-budem-sidet-zhiteli-sela-v-pavlodarskoy-oblasti-boyatsya-nastupleniya-zimy/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie