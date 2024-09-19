"В темноте будем сидеть": жители села в Павлодарской области боятся наступления зимы

Жители павлодарского села Майкобе несколько лет обходятся без света, дорог и иногда без воды. Электрические столбы в населенном пункте не меняли, так как они оказались ничьи, передает телеканал КТК.

Ни пройти, ни проехать - в таком состоянии находится въезд в село Майкобе, расположенное неподалеку от районного центра. Осенью, весной и в дождливые дни лета дорога превращается в месиво. Зимой здесь и вовсе невозможно проехать - дорогу заметает сугробами. И так уже долгие годы.

Поселковые дороги назвать улицами трудно. Это больше направления. Водители с трудом подбирают слова, чтобы описать местную езду.

"Ежедневно за день я совершаю 4-5 рейсов. С утра начиная, с половины восьмого, я постоянно с опозданием приезжаю в школу. Постоянно с опозданием и получаю из-за этого выговор со стороны руководства. Дороги ужасающие. Автобус тяжелый. Ухабы, выбоины всякие", - рассказал водитель школьного автобуса Ертай Садыков.

В селе сегодня проживают 28 семей. Александра Алинова здесь старожил. Говорит, сколько себя помнит, в ауле стояли одни и те же электрические столбы. В итоге при малейшем ветре линии рвутся. В домах тут же пропадает свет, а с ним и вода.

"Проблема. Вот мы летом сидели четверо суток без света. Все продукты у людей попортились в холодильниках. Вот сейчас зима наступает. У нас страх, что зима наступает. Сейчас в 3 часа начнет темнеть. Если мы будем без света сидеть, то это мы сутками в темноте будем сидеть", - поделилась жительница села Майкобе Александра Алинова.

Местные говорят, куда только не жаловались. Теперь надеются, что аким области как-то повлияет на ситуацию. Ему они тоже написали.

"Обращение было написано в августе 2023 года, пришел ответ в сентябре, 6-го. Написано, что что-то делается в деревне, какие-то ремонтные работы по электричеству, по обрезке деревьев. Но по факту ничего не делается", - заявил житель села Майкобе Нурболат Балтанов.

Ситуацию в селе прокомментировал заместитель руководителя отдела реального сектора экономики Баянаульского района Бекен Жанахметов.

"За электричество в этом селе раньше отвечало местное предприятие. Это был рабочий поселок, а теперь сети остались бесхозными. Мы сейчас готовим документы, чтобы взять электролинии на свой баланс. Как только решим все бумажные моменты, уже потом можем запрашивать смету на ремонт. Точных сроков я вам назвать не могу, но на все это уйдет не больше двух лет", - сообщил Бекен Жанахметов.

Про дороги местные чиновники тоже помнят. Обещают привести в порядок, но только подъездные пути и уже в следующем году. На 3 километра намерены потратить 214 млн тенге. Остальное засыплют щебенкой, но обещают, что временно. Правда асфальта в ближайшие годы просят не ждать.

Источник: КТК

Ранее стало известно, что жители поселка Тайтобе, расположенного близ Астаны и Косшы, оказались недовольны ремонтом дорог, на который выделили миллиарды тенге. Из-за перекопанных улиц люди не могут даже запастись топливом на зиму.

А жители поселка Жайсанбай в Актюбинской области просят власти построить им мост - уже несколько месяцев выбраться из поселка можно только на лодке. Из-за разлива реки Торгай населенный пункт окружила большая вода и отрезала его от внешнего мира.