Жители окруженного водой поселка обратились к властям в Актюбинской области (видео)

Жители поселка Жайсанбай в Актюбинской области просят власти построить им мост – уже несколько месяцев выбраться из поселка можно только на лодке, передает сайт телеканала КТК.

Жители аула в Актюбинской области просят построить им мост. Весной из-за разлива реки Торгай поселок Жайсанбай окружила большая вода. И отрезала его от внешнего мира.

"Четыре месяца на лодках туда-сюда передвигаемся. Уже очень опасно так переправляться. Впереди зима. Надо готовить уголь, корм для скотины, продукты", – жалуются сельчане.

В Жайсанбае порядка 70 домов. Местные говорят, такой воды здесь никогда не было. Обычно река Торгай тут почти пересохшая. Но весной русло наполнилось так, что уровень до сих пор не спадает. Он поднялся почти на три метра и даже за лето не стал меньше. К тому же здесь сильное течение. Оно сносит трубы, которые проложили для переправы.

Сейчас людей транспортируют на двух моторных лодках районного отдела по ЧС. Управляют ими сами спасатели. Жители просят соорудить мост. Местные чиновники обещают что-то предпринять.

"Вопрос рассматривался на заседании районного маслихата. Была организована встреча с жителями Жайсанбая, в ходе которой людям сообщили о том, что планируется начать строительство мостов. Контролируется это компетентными лицами", – заявил аким Жайсанбайского сельского округа Руслан Кобанов.

Источник: КТК