В Баянауле избавились от каракуртов на площади, равной семи стадионам

Режим ЧС в связи с появлением каракуртов в Баянаульском районе Павлодарской области сняли. Там на площади 150 гектаров провели дезинсекцию, которая обошлась в 1,8 млн тенге, передает Pavlodarnews.kz.

В 2023 году рядом с озером Торайгыр в Баянаульском национальном парке появились каракурты. Они быстро размножались. Ситуация повторилась и в 2024 году, поэтому в августе акимат района решил ввести режим ЧС, который сняли спустя месяц.

Как рассказал глава района Ардак Ксентаев, на борьбу с каракуртами понадобилось 1,8 млн тенге. Деньги ушли на препараты и оплату работы дезинсекторов.

По последним данным, обработали 150 гектаров. Эта зона равна площади семи самых больших стадионов в мире.

Каракурты живут под камнями, где трудно проводить дезинсекцию. Специалисты работали вручную, поднимая каждый камень и опрыскивая его специальным раствором.

"Мы работали только на территории сельского округа и на границе района. Обрабатывали специальным химикатом, который убивает каракуртов, а коконы собирали вручную. Дезинсекцию на территории национального парка не проводили, так как это особо охраняемая зона, подобные работы там проводить нельзя. Этим занимаются сотрудники самого национального парка", - уточнил аким.

Истребить каракуртов полностью невозможно, но специалисты продолжают наблюдать за их количеством каждый день.

Для туристов ядовитые насекомые опасности не представляли, так как обитали в каменистой местности. Со стороны озера туда трудно подъехать, а отдыхать тем более не получится.

После дезинсекции специалисты пока не замечали пауков. Зимой следующего года местные власти планируют разыграть тендер на повторную обработку.

Напомним, в начале августа о появлении каракуртов предупредила администрация Баянаульского национального природного парка. Сообщалось, что вдоль озера Торайгыр, на территории больше двух километров, обитают ядовитые пауки. На данном участке установили информационный щит с предупреждением.

О введении режима ЧС в Баянаульском районе заговорили после того, как в селе Торайгыр сотрудники природного парка и ДЧС обследовали места обитания каракуртов. Среди трав и растительности вдоль озера они обнаружили взрослых особей, личинки и коконы под камнями.