"Отдыхающих" вместе с людьми каракуртов сняли на видео в Баянауле

В Баянаульском нацпарке около озера Торайгыр обнаружили ядовитых пауков - каракуртов. В день находят больше 20 самок и до 80 коконов, передает "Павлодар-онлайн".

"Баянаульский национальный природный парк предупреждает, что вдоль озера Торайгыр, на территории больше двух километров, имеются пауки - каракурты. Его укус очень ядовит. Проводятся работы по информированию всех отдыхающих. На данном участке установлен информационный щит с предупреждением", - сообщили изданию в администрации нацпарка.

На месте обнаружения популяции уже собрали 62 самок и 159 коконов ядовитого паука из рода черных вдов, сообщается в публикации. Ежедневно специалисты продолжают работу, собирают пауков и коконы. В день находят больше 20 самок и до 80 коконов.

В связи со сложившейся ситуацией, руководство нацпарка уведомило областное управление здравоохранения о том, что необходимо иметь в запасе лекарство против укуса каракурта, отмечают авторы статьи.

Добавим, как сообщается на официальном сайте Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК, Баянаульский ГНПП - это первый нацпарк, созданный на территории Казахстана. Он отличается уникальными природными условиями и многочисленными архитектурными, историческими памятниками.

Его общая площадь - 68452,8 га, в том числе покрытая лесом 19076 га. В БГНПП разработано 14 туристических маршрутов. В среднем в год нацпарк посещают 107,1 тысяч человек.

В прошлом году мы писали, чем уникален и где расположен Баянаульский национальный парк. В статье описаны ландшафт, достопримечательности на территории парка, его флора и фауна.

Напомним, в июле этого года также сообщалось о нашествии каракуртов на юг Казахстана. В больницы Шымкента обратились 15 человек, укушенных этими пауками.

Также мы писали, что от нашествия каракуртов страдают жители Атырауской области - из-за укуса пауков там погибло больше 20 голов скота. Позже трое взрослых и два ребенка после укусов пауков оказались в реанимации.

Рекомендации на случай укуса каракурта

Ранее алматинские врачи дали рекомендации на случай, если каракурт укусит человека.

Если каракурт ужалил в руку или ногу, то конечность следует максимально обездвижить. До приезда в больницу укушенному следует давать обильное питье, теплую воду или горячий чай.

При укусе возникает сильная боль, ее можно притупить любым болеутоляющим препаратом. А вот чего точно не стоит делать, так это надрезать и прижигать место укуса или накладывать жгут на конечность.

"Если после укуса боль не сильная, то после оказания медицинской помощи пациента могут отправить домой. Но чаще всего таких пациентов госпитализируют.

Особо опасны укусы пауков для больных с хроническими заболеваниями. Таким людям нужно немедленно обратиться в больницу, потому что могут быть тяжелые последствия. Боль бывает до такой степени сильная, что развивается парез кишечника. При тяжелой форме больных госпитализируем в реанимационное отделение", - рассказали врачи.

Основные симптомы после укуса:

судороги в конечностях;

лихорадка;

потливость;

головная боль;

острые боли в брюшной полости, напоминающие обострение панкреатита и язвенной болезни;

сбой дыхания; аритмия, приводящая к сердечной недостаточности.