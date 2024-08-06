ЧС могут объявить из-за нашествия каракуртов в Павлодарской области

Чрезвычайную ситуацию могут объявить в Павлодарской области из-за нашествия каракуртов. По данному поводу будет инициировано проведение внеочередного заседания комиссии, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, по информации от Баянаульского национального природного парка о нашествии каракуртов акимом Баянаульского района совместно с сотрудниками природного парка и ДЧС Павлодарской области 5 августа 2024 года осуществлен выезд в село Торайгыр для обследования мест обитания каракуртов.

"В ходе обследования обнаружены каракурты, личинки, коконы под камнями, среди трав и растительности вдоль озера Торайгыр.

Департаментом по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области будет инициировано проведение внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что в Баянаульском национальном парке около озера Торайгыр обнаружили ядовитых пауков - каракуртов. В день находили больше 20 самок и до 80 коконов. В связи со сложившейся ситуацией руководство парка уведомило областное управление здравоохранения о том, что необходимо иметь в запасе лекарство против укусов этих опасных пауков.

Также нашествие каракуртов наблюдалось на юге Казахстана. В больницы Шымкента обратились 15 человек, укушенных этими пауками.

От каракуртов пострадали и жители Атырауской области. Из-за их укусов погиб скот, а трое взрослых и два ребенка оказались в реанимации.