Когда в Павлодаре начнется отопительный сезон

В Павлодаре отопительный сезон начнется раньше обычного - уже 9 сентября тепло появится в социальных объектах, а через неделю - в жилых домах, передает NUR.KZ со ссылкой на акима города.

Как сообщил глава города Хасар Хабылбеков на своей странице в Instagram, первыми получат тепло социальные объекты: детские сады, школы, медицинские учреждения. А с 16 сентября начнется подключение к отоплению жилого сектора.

Аким Павлодара подписал соответствующее постановление.

"Сразу замечу, что в этот же день батареи во всех квартирах горожан одномоментно не нагреются, процесс полного заполнения системы займет определенное время", - уточнил Хасар Хабылбеков.

Циркуляция воды в сети составляет 22 тыс. тонн, а максимальная возможность заполнения сетевой водой ТЭЦ города составляет 800 тонн в сутки, в связи с чем потребуется до трех-четырех недель на полный запуск и наладку теплоснабжения.

"Так рано отопительный сезон в Павлодаре еще не начинался. Но заблаговременная подготовка сетей и домовых коммуникаций позволяет, а ухудшающаяся погода вынуждает нас начать подачу тепла уже в этот понедельник", - пояснил градоначальник.

На время запуска отопления, который пройдет под личным контролем Хасара Хабылбекова, оперативные службы акимата города переводятся в усиленный режим.

Ранее аким Павлодара рассказал, когда у всех горожан появится горячее водоснабжение. Подрядные организации должны были завершить все работы по южному сетевому району до 5 сентября, а по северному - к 10 сентября.

Также стало известно, что на строительство и реконструкцию теплосетей в Павлодаре, Экибастузе и Аксу правительство страны выделило 9 млрд тенге из резерва. По результатам технического обследования для неотложных работ были определены четыре участка с наиболее высоким уровнем износа.