Новые дорожные камеры установят в двух городах Казахстана с 1 июля: что они будут фиксировать

С 1 июля в Караганде и Темиртау подключат 22 комплекса "Аргус-пешеход". Это видеокамеры, фиксирующие автомобили, не уступающие дорогу людям на зебрах, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте акимата Карагандинской области, камеры уже установлены на оживленных участках дорог.

Их основная задача – профилактика дорожно-транспортных происшествий, наездов на пешеходов. Камеры фиксируют нарушения, делая несколько фото и короткое видео.

Камеры "Аргус-пешеход". Фото: акимат Карагандинской области

"1 июля в Караганде и Темиртау введут в действие 22 комплекса "Аргус-пешеход". В областном центре – 12 и 10 – в городе металлургов. Ранее четыре таких комплекса в тестовом режиме работали в Караганде, показали свою эффективность. Они исключают человеческий фактор и коррупционные риски. Согласно статье 600 КоАП РК, водителям, не уступившим дорогу пешеходам, грозит штраф в размере 10 МРП (более 36 тысяч тенге)", – говорит заместитель начальника Управления административной полиции ДП Карагандинской области Елжас Жартыбаев.

С начала года в области зарегистрировано более 300 фактов непропуска пешеходов, наложено штрафов на более чем 10 млн тенге. Произошло 40 наездов на пешеходов, в которых погибли 8 человек, ещё 39 получили травмы.

"Камеры "Аргус-пешеход" установлены по проекту "Безопасный город", который реализуется с 2021 года. За это время появилось 148 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. Камеры "Аргус-пешеход" также призваны дисциплинировать водителей. Принцип работы этих комплексов базируется на технологии компьютерного зрения. Камеры фиксируют зону нерегулируемого пешеходного перехода при появлении на ней человека и транспортного средства", – рассказал руководитель Управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов Карагандинской области Константин Ильницкий.

Камеры "Аргус-пешеход". Фото: акимат Карагандинской области

Всего в области по инициативе управления информатизации, оказания госуслуг и архивов смонтировано около 6 тысяч видеокамер, подключённых к Центру оперативного управления департамента полиции. В планах в следующем году увеличить их количество как минимум на 400 единиц.

Камеры "Аргус-пешеход". Фото: акимат Карагандинской области

Также 1 июля в Карагандинской области заработают два мобильных скоростемера. Их установят на патрульных машинах.

Напомним, ранее мы писали о том, какие нарушения "видят" камеры "Сергек" в Алматы. В компании Sergek Group рассказали, что имеет более высокое разрешение и поляризационный фильтр, противодействующий бликам на стекле. Все это позволяет получать изображения в ещё более высоком разрешении, в том числе, в темное время суток.

А в феврале патрульные машины ДП Астаны оснастили новым комплексом Ekin Patrol G 2, который следит за водителями на дорогах столицы. Акимат со ссылкой на ДП Астаны сообщил, что мобильный аппаратно-программный комплекс Ekin Patrol G 2 имеет возможность фиксировать нарушения скоростного режима авто, движущихся в противоположных и в одном направлении.