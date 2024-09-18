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Как в Караганде будут бороться с пробками на дорогах

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Вид на Караганду с высоты
Вид на Караганду. Фото: gov.kz

В Караганде внедряют интеллектуальную систему светофоров, которая должна улучшить транспортную ситуацию в городе и снизить количество пробок, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как отмечается на официальном сайте ведомства, в систему уже интегрированы 110 из 200 светофоров, а подключение оставшихся планируется завершить до конца года. Полная эксплуатация оборудования начнется весной следующего года.

Основой системы станет искусственный интеллект, который будет регулировать потоки транспорта в режиме реального времени. Это позволит оптимизировать работу светофоров в зависимости от загруженности дорог и времени суток.

На оживленных улицах умные светофоры будут работать в режиме "зеленая волна".

"В Караганде - это проспект Бухар жырау, улица Гоголя, 7-я магистраль. Будет выставлено определенное время, все светофоры начнут действовать как один объект. Попадая в волну, транспорт без заторов доедет из одной точки в другую", - рассказал заведующий сектором пассажирского транспорта ОЖКХ, ПТ и АД Караганды Темирлан Талдыбаев.

Дорога в Караганде
Дорога. Фото: gov.kz

Адаптивный режим позволяет системе подстраиваться под разное время суток: утро, день и ночь.

Специальные детекторы отслеживают плотность потока машин и на основе этих данных автоматически корректируют работу светофоров, что будет особенно полезно на второстепенных улицах.

Все светофоры Караганды подключат к единому центру управления, где диспетчеры будут контролировать их работу круглосуточно. Это обеспечит бесперебойную работу системы и оперативное решение при любых сбоях.

Недавно сообщалось о том, как в Караганде преображаются районы, где раньше не было дорог. В частности, новый асфальт проложили на улицах Бадина и Маршака в Старой Тихоновке, ведется улучшение дорог в отдаленных районах города. В то же время активные ремонтные работы идут на пересечении улиц Гоголя и Космонавтов - данную транспортную развязку власти планируют сделать трехполосной в направлении Юго-Востока.

Также стало известно, что с 1 июля на оживленных улицах Караганды начнут работу 12 комплексов "Аргус-пешеход". Данные видеокамеры фиксируют автомобили, которые не уступают дорогу людям на "зебрах". С помощью нового оборудования планируется снизить количество дорожно-транспортных происшествий и наездов на пешеходов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2162799-kak-v-karagande-budut-borotsya-s-probkami-na-dorogah/

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