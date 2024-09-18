Спасатели Алматинской области показали мощный Toyota Hilux (видео)
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Оперативно-спасательный отряд ДЧС Алматинской области получил новый пикап Toyota Hilux для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.
"Этот мощный и надежный автомобиль станет ключевым инструментом в работе службы, особенно в труднодоступных районах", - отмечается на официальной странице ДЧС Алматинской области в Instagram.
Также указывается, что автомобиль Toyota HiLux, оснащенный современными технологиями, позволит спасателям быстрее добираться до мест происшествий в горной местности и степях.
В ведомстве показали видео с новым пикапом.
В начале августа сообщалось, что в горных районах Алматинской области наблюдается сложная селевая ситуация. В качестве причин сложившейся обстановки в ДЧС указали на повышение температурного фона, интенсивное таяние ледников, наполнение моренно-ледниковых озер, а также увеличение стока в русле реки Талгар.
Несмотря на предупреждения воздержаться от походов, 18 августа появилась информация о том, что двое мужчин заблудились в горах Алматинской области. Спасатели МЧС отыскали потерявшихся туристов и сопроводили их в безопасное место.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2162785-spasateli-almatinskoy-oblasti-pokazali-moshchnyy-toyota-hilux-video/