Двое мужчин заблудились в горах Алматинской области

В Алматинской области спасатели нашли двух мужчин, которые в темное время суток заблудились в горах, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС.

По данным МЧС, в Талгарском районе Алматинской области двое мужчин 1994 года рождения поднялись в горы, но не смогли самостоятельно сориентироваться на местности и обратились за помощью к спасателям.

"Несмотря на темное время суток и штормовой ветер, поваливший деревья, оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда отыскала туристов в Котырбулакском ущелье и сопроводила их в безопасное место", - рассказали в МЧС.

В медицинской помощи туристы не нуждались.

Ранее в ДЧС Алматы предупредили об угрозе формирования селевых потоков в бассейне рек Кіші и Үлкен Алматы. Спасатели попросили жителей города и туристов воздержаться от похода в горы.

Напомним, недавно спасатели Акмолинской области решили опубликовать фрагмент интервью известного актера Джейсона Стейтема, чтобы напомнить туристам о правилах безопасности.

До этого в МЧС опубликовали правила безопасности в горах:

Изучите подробно свой маршрут.

Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.

Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.

При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.

Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.

Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.

"️Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" - призвали в МЧС.