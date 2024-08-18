Двое мужчин заблудились в горах Алматинской области
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В Алматинской области спасатели нашли двух мужчин, которые в темное время суток заблудились в горах, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС.
По данным МЧС, в Талгарском районе Алматинской области двое мужчин 1994 года рождения поднялись в горы, но не смогли самостоятельно сориентироваться на местности и обратились за помощью к спасателям.
"Несмотря на темное время суток и штормовой ветер, поваливший деревья, оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда отыскала туристов в Котырбулакском ущелье и сопроводила их в безопасное место", - рассказали в МЧС.
В медицинской помощи туристы не нуждались.
Ранее в ДЧС Алматы предупредили об угрозе формирования селевых потоков в бассейне рек Кіші и Үлкен Алматы. Спасатели попросили жителей города и туристов воздержаться от похода в горы.
Напомним, недавно спасатели Акмолинской области решили опубликовать фрагмент интервью известного актера Джейсона Стейтема, чтобы напомнить туристам о правилах безопасности.
До этого в МЧС опубликовали правила безопасности в горах:
- Изучите подробно свой маршрут.
- Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.
- Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.
- При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.
- Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.
- Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.
"️Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" - призвали в МЧС.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2150220-dvoe-muzhchin-zabludilis-v-gorah-almatinskoy-oblasti/