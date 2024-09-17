Аким Павлодарской области рассказал, какая работа самая важная

Аким Павлодарской области Асаин Байханов назвал работу с населением важнейшей для чиновников, а также распорядился аккумулировать все обращения граждан в единой службе, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы акима Павлодарской области, Асаин Байханов обратил внимание на рост количества обращений от жителей Актогайского, Щербактинского, Теренкольского районов, а также на наименьшее количество проведенных приемов акимами Железинского и Павлодарского районов.

"Много жалоб поступает на аварийные службы "Горводоканала", "Теплосетей". Также в период подготовки к новому учебному году в разы увеличилось количество обращений по зачислению детей в первые классы. Есть вопросы по медуслугам поликлиник и больниц", - отметили в пресс-службе главы региона.

В связи с этим на аппаратном совещании были заслушаны руководители районов и управлений.

"У нас нет важнее работы, чем работа с населением. По всем вопросам должна быть высокая компетенция, ответственность за принятие управленческого решения. Доводы граждан, высказанные в обращениях, должны помочь устранить причины, вызывающие обоснованные жалобы", - сказал Асаин Байханов.

Ранее глава региона поручал переформатировать службу "109", где аккумулируются многие обращения жителей области.

Одна из поставленных перед этой службой задач - объединить диспетчерские службы всех коммунальных служб города в единый call-центр. Начиная с этой недели, в центр "109" будет предоставляться вся информация.

В завершение обсуждения Асаин Байханов поручил акимам городов и районов, руководителям управлений принять меры по повышению качества рассмотрения обращений во избежание их дублирования, отслеживать систематические проблемные запросы, обеспечить участие первых руководителей в соответствии с индивидуальными графиками приема.

Ранее в Павлодаре на заседании инвестиционного штаба рассмотрели ряд новых и текущих проектов. Один из них - производство высокочистого марганца батарейного сорта. Его стоимость достигает 80 млрд тенге.

В конце лета аким Павлодарской области Асаин Байханов провел личный прием граждан. В частности, на встрече подняли вопрос частого отключения света и слабого покрытия интернета.