Проект за 80 млрд тенге обсудили в Павлодарской области

В Павлодаре на очередном заседании инвестиционного штаба рассмотрели ряд новых и текущих проектов. Стоимость одного из них достигает 80 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на акима области.

Как сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы акима Павлодарской области, приоритетно обсудили ход строительства кузнечно-бандажного комплекса в Экибастузе со сроком реализации в декабре 2026 года.

На сегодняшний день готовность здания цеха составляет 85%, административно-бытового комплекса - 60%. Строительные работы продолжаются, растаможены и поставлены на площадку пять единиц специального оборудования.

Глава региона Асаин Байханов поручил держать проект на оперативном контроле.

"Данный проект включен в общенациональный пул инвестиционных проектов республики. Наша задача - оперативно решать задачи по его успешной реализации", - сказал аким области.

Были представлены и новые проекты. Один из них - производство высокочистого марганца батарейного сорта. Ранее инвестор открыл аналогичное производство мощностью 22,5 тыс. тонн в год в Степногорске и уже обладает необходимыми технологиями и опытом.

"На сегодня ТОО "Таза Метал Технолоджис" готово построить новое производство в промзоне города Аксу стоимостью 80 млрд тенге", - отметили в пресс-службе акима.

Реализация проекта позволит создать 650 новых рабочих мест.

Глава области поручил управлению недропользования совместно с департаментом экологии проработать экологическую сторону проекта и взять его на контроль.

На заседании также обсудили новый проект ТОО "Гофротара" по производству бумаги и картона стоимостью 8 млрд тенге и с созданием 120 рабочих мест.

Глава региона поручил управлению предпринимательства и инновационно-индустриального развития рассмотреть вопрос по включению проекта в качестве участника СЭЗ "Павлодар".

Новый проект строительства завода по сушке и прессованию люцерны мощностью в 35 тыс. тонн в районе Аккулы представило КХ "Данекер". Стоимость проекта - 5,5 млрд тенге. Хозяйство планирует ввод 1 645 га орошаемых земель в 2024-2025 годах и 295 га в 2026-2027 годах.

Аким области поручил детально изучить все предложения инвесторов, оказать всестороннюю поддержку и взять на контроль реализацию проектов, которые позволят увеличить налоговые отчисления в бюджет и создать новые рабочие места в регионе.

А в Аккольском районе Акмолинской области строится стратегически важный инвестпроект - молочно-товарная ферма стоимостью более 8 млрд тенге. В хозяйство уже завезли первую партию крупного рогатого скота из Дании.

В Аршалынском районе Акмолинской области создали индустриальную зону республиканского значения Aqmola. Она призвана обеспечить условия предпринимателям для создания новых производств в сфере промышленности и переработки продукции АПК.