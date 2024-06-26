Цены на пиво сильно выросли в Казахстане

Алкогольная продукция в Казахстане за год подорожала на 10,8%. Особенно сильно выросли цены на пиво – сразу на 15,9%. При этом его продажи в стране заметно упали. Подробности читайте на NUR.KZ.

По итогам мая инфляция в Казахстане установилась на уровне 8,5%. Продовольственные товары в среднем подорожали на 5,5% за год, однако, как отмечает портал EnergyProm, цены на алкогольную продукцию выросли намного сильнее – на 0,9% за месяц и сразу на 10,8% за год.

Сильнее всего подорожало пиво – на 1,6% за месяц и на 15,9% за год. Вино выросло в цене на 0,7% за месяц и на 10,5% за год, а водка – на 0,3% и 5,7% соответственно.

В месячной динамике среди регионов страны сильнее всего рост цен на алкогольные напитки ощутили жители Шымкента – плюс 7,7%. Следом идет Жамбылская область – плюс 2,5%, а замыкает тройку лидеров Западно-Казахстанская – плюс 1,4%. В Туркестанской и Павлодарской областях цены остались на уровне апреля.

В годовой динамике лидером по приросту цен стала Акмолинская область, где они выросли сразу на 22,2%. Следом идут Кызылординская и Северо-Казахстанская области с приростом в 16,3% и 14% соответственно.

В Алматы за год алкоголь подорожал на 13,7%, в Шымкенте – на 11,6%, а в Астане – на 11,1%.

Рост цен на алкоголь в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Примечательно, что цены растут вопреки спросу. Как отмечают аналитики, и производство алкоголя, и его продажи в стране заметно упали.

Так, за пять месяцев текущего года в стране было произведено на 13,6% меньше пива, чем годом ранее. Производство водки просело на 3,1%, коньяка – на 54,2%, а вина – на 35,3%.

Похожая ситуация фиксируется и в сфере продаж: реализация пива на внутреннем рынке снизилась на 20,6%, водки – на 9%, вина – на 12,2%, а коньячной продукции – сразу на 63% за год.

Вполне возможно, что цены на алкогольную продукцию растут не только из-за рыночных факторов, но и из-за регулярного повышения акцизов. Напомним, в Казахстане даже действуют минимальные цены на крепкий алкоголь, которые нельзя занижать.