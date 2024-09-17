Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанке пришлось судиться из-за двух свидетельств о рождении ребенка

Опубликовано:

Мужчина подписывает документы
Подпись. Иллюстративное фото: pixabay.com

Ребенку, родившемуся в 2008 году в Жамбылской области, оформили два свидетельства о рождении. Чтобы аннулировать одно из них, пришлось судиться с ЗАГС, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, жительница Таласского района Жамбылской области в январе 2008 года родила ребенка.

Позже она переехала к родителям в Алматинскую область и в октябре того же года оформила свидетельство о рождении в местных органах ЗАГС.

Спустя несколько лет выяснилось, что в базе данных имеются два действующих свидетельства о рождении: одно по месту рождения ребенка, другое - по месту жительства матери.  

В октябре 2023 года мать ребенка обратилась в ЗАГС Жамбылской области с просьбой аннулировать свидетельство о рождении, которое она фактически не получала, но ей отказали. Решение она обжаловала в суде.

СМАС Жамбылской области отметил, что в силу п.21 и 25 Правил организации государственной регистрации актов гражданского состояния для государственной регистрации рождения ребенка соответствующее заявление в регистрирующий орган направляется не позднее 3 рабочих дней со дня рождения ребенка.  

"В связи с тем, что ЗАГС Жамбылской области не предоставил доказательств о направлении заинтересованными лицами такого заявления, суд удовлетворил иск и обязал аннулировать запись о рождении", - отметили в Верховном суде.

ЗАГС Жамбылской области обжаловал это решение в апелляции.

Облсуд принял меры для примирения сторон, в результате достигнут консенсус.

Суд утвердил заключенное сторонами соглашение об урегулировании спора в порядке медиации, по которому истец обязалась отозвать иск, а ответчик - аннулировать лишнюю актовую запись.

"Стороны выразили удовлетворение достигнутым результатом, подчеркнув эффективность урегулирования спора на взаимовыгодных условиях для сторон во избежание дальнейших судебных разбирательств", - подчеркнули в суде.

Также суд постановил возвратить истцу уплаченную госпошлину.

Ранее сообщалось о жителе Тараза, который в течение трех лет не мог доказать, что имеет гражданство Казахстана, а, сделав это, потребовал 3 млн тенге в качестве компенсации морального вреда. Суд подтвердил непринятие сотрудниками полиции необходимых мер по восстановлению конституционных прав мужчины.

В августе также стало известно, что Министерство юстиции планирует внести изменения в формат свидетельств о рождении. Согласно проекту бланк документа будет содержать порядковый номер.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2162407-kazahstanke-prishlos-suditsya-iz-za-dvuh-svidetelstv-o-rozhdenii-rebenka/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie