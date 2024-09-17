Казахстанке пришлось судиться из-за двух свидетельств о рождении ребенка

Ребенку, родившемуся в 2008 году в Жамбылской области, оформили два свидетельства о рождении. Чтобы аннулировать одно из них, пришлось судиться с ЗАГС, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, жительница Таласского района Жамбылской области в январе 2008 года родила ребенка.

Позже она переехала к родителям в Алматинскую область и в октябре того же года оформила свидетельство о рождении в местных органах ЗАГС.

Спустя несколько лет выяснилось, что в базе данных имеются два действующих свидетельства о рождении: одно по месту рождения ребенка, другое - по месту жительства матери.

В октябре 2023 года мать ребенка обратилась в ЗАГС Жамбылской области с просьбой аннулировать свидетельство о рождении, которое она фактически не получала, но ей отказали. Решение она обжаловала в суде.

СМАС Жамбылской области отметил, что в силу п.21 и 25 Правил организации государственной регистрации актов гражданского состояния для государственной регистрации рождения ребенка соответствующее заявление в регистрирующий орган направляется не позднее 3 рабочих дней со дня рождения ребенка.

"В связи с тем, что ЗАГС Жамбылской области не предоставил доказательств о направлении заинтересованными лицами такого заявления, суд удовлетворил иск и обязал аннулировать запись о рождении", - отметили в Верховном суде.

ЗАГС Жамбылской области обжаловал это решение в апелляции.

Облсуд принял меры для примирения сторон, в результате достигнут консенсус.

Суд утвердил заключенное сторонами соглашение об урегулировании спора в порядке медиации, по которому истец обязалась отозвать иск, а ответчик - аннулировать лишнюю актовую запись.

"Стороны выразили удовлетворение достигнутым результатом, подчеркнув эффективность урегулирования спора на взаимовыгодных условиях для сторон во избежание дальнейших судебных разбирательств", - подчеркнули в суде.

Также суд постановил возвратить истцу уплаченную госпошлину.

Ранее сообщалось о жителе Тараза, который в течение трех лет не мог доказать, что имеет гражданство Казахстана, а, сделав это, потребовал 3 млн тенге в качестве компенсации морального вреда. Суд подтвердил непринятие сотрудниками полиции необходимых мер по восстановлению конституционных прав мужчины.

В августе также стало известно, что Министерство юстиции планирует внести изменения в формат свидетельств о рождении. Согласно проекту бланк документа будет содержать порядковый номер.