Житель Тараза 3 года не мог доказать, что является казахстанцем

Житель Тараза три года не мог доказать, что имеет гражданство Казахстана, а, сделав это, потребовал 3 млн тенге в качестве компенсации морального вреда, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в сентябре 2019 года житель Тараза получил в ЦОНе отказ на его обращение о перерегистрации и замене удостоверения личности.

ЦОН указал на отметку в базе МВД об утрате мужчиной гражданства Казахстана в связи с принятием им российского.

С 2019 года житель Тараза неоднократно обращался в органы полиции с заявлением о том, что российское гражданство он не принимал.

Таким образом, истец три года не мог доказать, что является гражданином Казахстана.

В ходе проверки в мае 2023 года МИД РФ сообщило, что истец по вопросам приобретения российского гражданства не обращался, в информационных учетах МВД РФ сведений о принятии им гражданства не значится.

На основании этого письма и заключения служебного расследования департамент полиции отменил статус недействительности удостоверения личности истца.

В Таразский горсуд мужчина обратился с иском о взыскании с ДП 3 млн тенге компенсации морального вреда.

"В суде представитель ответчика иск не признал, пояснив, что регистрация утраты гражданства истца произведена заграничным учреждением - Управлением Федеральной миграционной службы РФ", - пояснили в суде.

Отмечено и об отсутствии сведений об обращениях истца в полицию в 2019-2020 годы в связи с уничтожением административных зданий во время январских событий в 2022 году.

Вина департамента полиции в утрате мужчиной гражданства Казахстана не была установлена.

"Вместе с тем суд пришел к выводу о несвоевременном рассмотрении ответчиком обращений истца, в том числе непринятии сотрудниками полиции в течение более трех лет необходимых мер по восстановлению его конституционных прав, повлекших длительное нахождение истца без определенного правового статуса и причинении в связи с этим нравственных страданий", - говорится в сообщении суда.

С учетом этого требования казахстанца были удовлетворены частично - с департамента полиции взыскали 300 тыс. тенге компенсации морального вреда.

Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что в Акмолинской области 20 женщин-иностранок из России, Азербайджана, Таджикистана и других стран, вступив в официальный брак, приобрели право на прием в гражданство Республики Казахстан в упрощенном порядке.

А в области Абай 54-летнего гражданина России выдворили из Казахстана по решению суда за наличие двойного гражданства. Он получил российский паспорт еще в июне, но не уведомил об этом органы внутренних дел РК.