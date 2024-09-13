Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Житель Тараза 3 года не мог доказать, что является казахстанцем

Опубликовано:

Документ гражданина Республики Казахстан
Паспорт гражданина Республики Казахстан. Иллюстративное фото: Valeriia Mitriakova / Getty Images

Житель Тараза три года не мог доказать, что имеет гражданство Казахстана, а, сделав это, потребовал 3 млн тенге в качестве компенсации морального вреда, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в сентябре 2019 года житель Тараза получил в ЦОНе отказ на его обращение о перерегистрации и замене удостоверения личности.

ЦОН указал на отметку в базе МВД об утрате мужчиной гражданства Казахстана в связи с принятием им российского.

С 2019 года житель Тараза неоднократно обращался в органы полиции с заявлением о том, что российское гражданство он не принимал.

Таким образом, истец три года не мог доказать, что является гражданином Казахстана.

В ходе проверки в мае 2023 года МИД РФ сообщило, что истец по вопросам приобретения российского гражданства не обращался, в информационных учетах МВД РФ сведений о принятии им гражданства не значится.

На основании этого письма и заключения служебного расследования департамент полиции отменил статус недействительности удостоверения личности истца.

В Таразский горсуд мужчина обратился с иском о взыскании с ДП 3 млн тенге компенсации морального вреда.

"В суде представитель ответчика иск не признал, пояснив, что регистрация утраты гражданства истца произведена заграничным учреждением - Управлением Федеральной миграционной службы РФ", - пояснили в суде.

Отмечено и об отсутствии сведений об обращениях истца в полицию в 2019-2020 годы в связи с уничтожением административных зданий во время январских событий в 2022 году.

Вина департамента полиции в утрате мужчиной гражданства Казахстана не была установлена.

"Вместе с тем суд пришел к выводу о несвоевременном рассмотрении ответчиком обращений истца, в том числе непринятии сотрудниками полиции в течение более трех лет необходимых мер по восстановлению его конституционных прав, повлекших длительное нахождение истца без определенного правового статуса и причинении в связи с этим нравственных страданий", - говорится в сообщении суда.

С учетом этого требования казахстанца были удовлетворены частично - с департамента полиции взыскали 300 тыс. тенге компенсации морального вреда.  

Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что в Акмолинской области 20 женщин-иностранок из России, Азербайджана, Таджикистана и других стран, вступив в официальный брак, приобрели право на прием в гражданство Республики Казахстан в упрощенном порядке.

А в области Абай 54-летнего гражданина России выдворили из Казахстана по решению суда за наличие двойного гражданства. Он получил российский паспорт еще в июне, но не уведомил об этом органы внутренних дел РК.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2161111-zhitel-taraza-3-goda-ne-mog-dokazat-chto-yavlyaetsya-kazahstancem/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie