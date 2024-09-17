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Движение по одному из перекрестков Медеуского района ограничат в Алматы

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Ремонт улицы
Ремонтные работы. Иллюстративное фото: unkas_photo / Getty Images

В Алматы на сутки ограничат движение по одному из перекрестков Медеуского района, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ТОО "Алматинские тепловые сети".

С 7:00 18 сентября до 7:00 19 сентября 2024 года будет закрыто движение для автотранспорта на пересечении улицы Курмангазы и проспекта Достык.

Движение по названному перекрестку будет перекрыто в обе стороны.

"Временные ограничения вводятся для восстановления асфальтобетонного покрытия дороги, где велась реконструкция по замене трубопровода общей протяженностью 305 метров. Данный трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой 5 многоквартирных жилых домов и 4 прочих объекта", - уточнили в компании.

Перекрытие дорог
Перекрытие дороги. Схема: акимат Алматы

Ранее в акимате сообщали, что в Алматы до середины октября перекрыли полосу движения улицы Бекмаханова в связи с началом работ по строительству сетей водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, сегодня до 22:00 движение автотранспорта в Бостандыкском районе будет закрыто по бульвару Бухар Жырау от улицы Байтурсынова до Маркова. Меры были введены в связи с работами по устранению повреждения на сетях теплоснабжения, которое было выявлено в период гидравлический испытаний.

Также напомним, что ряд зданий и жилых домов в Бостандыкском районе отключат на день от холодной воды. Ограничения связаны с вводом в эксплуатацию нового водопровода.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2162394-dvizhenie-po-odnomu-iz-perekrestkov-medeuskogo-rayona-ogranichat-v-almaty/

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