Движение по одному из перекрестков Медеуского района ограничат в Алматы

В Алматы на сутки ограничат движение по одному из перекрестков Медеуского района, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ТОО "Алматинские тепловые сети".

С 7:00 18 сентября до 7:00 19 сентября 2024 года будет закрыто движение для автотранспорта на пересечении улицы Курмангазы и проспекта Достык.

Движение по названному перекрестку будет перекрыто в обе стороны.

"Временные ограничения вводятся для восстановления асфальтобетонного покрытия дороги, где велась реконструкция по замене трубопровода общей протяженностью 305 метров. Данный трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой 5 многоквартирных жилых домов и 4 прочих объекта", - уточнили в компании.

Перекрытие дороги. Схема: акимат Алматы

Ранее в акимате сообщали, что в Алматы до середины октября перекрыли полосу движения улицы Бекмаханова в связи с началом работ по строительству сетей водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, сегодня до 22:00 движение автотранспорта в Бостандыкском районе будет закрыто по бульвару Бухар Жырау от улицы Байтурсынова до Маркова. Меры были введены в связи с работами по устранению повреждения на сетях теплоснабжения, которое было выявлено в период гидравлический испытаний.

Также напомним, что ряд зданий и жилых домов в Бостандыкском районе отключат на день от холодной воды. Ограничения связаны с вводом в эксплуатацию нового водопровода.