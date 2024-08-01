"Подстанции разграблены": в акимате Усть-Каменогорска назвали виновных в отключениях света

Жители Усть-Каменогорска пожаловались на частые отключения электричества, из-за чего в домах пропадает и вода. В акимате прокомментировали ситуацию, передает телеканал "Алматы".

Жители Усть-Каменогорска, которые все лето страдают от частых и внезапных отключений электричества, устроили массовое собрание, куда вызвали чиновников и журналистов.

Как рассказала многодетная мама Жанерке Каримханкызы, как только в домах пропадает свет, пропадает и вода, потому что насосы работают от электричества. Женщине приходится в день по несколько раз носить воду пятилитровыми бутылками, покупая ее в специальном автомате.

"Если у нас свет отключают, у нас ни воды не будет – ни горячей, ни холодной. Воды нет, потому что у нас через электричество насосы работают. У нас в этот раз отключали с 9 часов и до вечера. И мы так сидели, получается, без воды, без света, без лифтов, без интернета. И так повторялось в неделю два-три раза", - поделилась Жанерке Каримханкызы.

Перебои с электричеством негативно сказываются и на бытовой технике. Уже были случаи, когда сгорали стиральные машины, телевизоры.

В акимате заявили, что во всем виноваты вора. По словам замакима города, этот район начал застраиваться с 2008 года. Именно тогда построили 40 электрических подстанций. А вот заселяться в дома начали лишь несколько лет спустя. Но за время бездействия трансформаторные будки разграбили.

"К сожалению, с 2008 года эти подстанции были разграблены все, о чем уже имеются несколько уголовных дел, уже даже несколько людей уже сидят по этому поводу. Даже человек недавно, месяц назад, при краже попал под напряжение и умер. Сейчас работаем. Выделены средства в размере 180 млн тенге", - заявил замакима города Кайрат Танекенов.

На эти деньги планируется восстановить подстанции. Проект хотят завершить к сентябрю. И тогда внезапных отключений должно стать меньше, уверяют власти. Но совсем избежать их пока не получится. Идет активное строительство, и техника порой случайно рвёт подземные кабели. Да и сети уже нуждаются в ремонте.

Ранее на проблемы с электричеством жаловались и жители Караганды - горожане заявили, что электричество в городе отключают практически каждый день. Коммунальщиков на это сообщили, что сети устарели на 73% - линии не выдерживают нагрузку.

Добавим, в мае эксперты подсчитали, что переход на единый часовой пояс ударил по карманам рядовых казахстанцев. За март жители страны "нажгли" электроэнергии сразу на 364 млн кВт/ч больше, чем в феврале.

Подчеркивалось, что такой сильный рост потребления действительно может привести к увеличению расходов казахстанцев.