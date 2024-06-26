Сети устарели на 73%: карагандинцы жалуются на перебои с электричеством

Карагандинцы заявили, что электричество в городе отключают практически каждый день. По информации коммунальщиков, сети устарели на 73% - линии не выдерживают нагрузку, передает сайт телеканала КТК.

Почти каждое отключение сопровождают скачки напряжения.

"Последние два дня у нас было пять раз отключение. Никаких предупреждений. Просто отключают, и все. Напряжение бывает высокое, то, что отключают свет. И у меня сгорела электрическая плита, варочная. Телевизор у нас тоже сгорел, мы его тоже отремонтировали уже. Гостей, и свет тоже отключают, очень неудобно, стыдно, можно сказать", - жалуется Жибек Мукашева.

Представители бизнеса тоже возмущены ситуацией - без света не могут принять оплату, при нынешних +30 градусов все, что в холодильниках, начинает стремительно портиться

В одном из микрорайонов Карагнды последнее крупное отключение длилось почти шесть часов. Подстанцию, охватывающую густонаселенный район, ремонтировали 12 лет назад. Новой мощности должно было хватить, однако сети, передающие электричество дальше, как оказалось, сильно изношены.

"Нагрузка возросла, кабельные линии порой не справляются. В связи с тем, что у нас на сегодняшний день в каждом доме появились кондиционеры в каждой комнате, титаны. Так получилось, что город не имеет горячей воды. Также отсутствие центрального газоснабжения приводит к тому, что люди пользуются электрическими плитами. Сети именно отходящие не ремонтировались с 60-х годов, соответственно, в расчет эти нагрузки не брались", - комментирует ситуацию гендиректор ТОО "Караганды Жарык" Дидар Ахмадин.

Отмечается, что на окраине Майкудука мощностей не хватает - там больше не выдают разрешение на подключение любых новых объектов.

Власти обещают построить сразу три новые подстанции - это будет стоить 14 млрд тенге. Кроме того, работы займут много времени и будут сопровождаться отключениями света.

"Из 104 подстанций порядка 25 подстанций прошли через частичную или полную модернизацию. Выполнение таких работ, к сожалению, связано с трудностями. Так как это действующие объекты, выполнять такие работы очень опасно для самого персонала. И плюс потребителя на долгое время не обесточишь. Если рядом есть земельный участок свободный, то мы строим новую подстанцию", - заявил техдиректор компании Константин Конради.

73% оборудования, говорят в компании, сильно изношено. Сегодня отремонтировано лишь 7%.

Источник: КТК