"Судьбой отца не интересовалась": казахстанка осталась без наследства

В Усть-Каменогорске дочь умершего пропустила срок для принятия наследства, а причины этого были признаны неуважительными, передает NUR.KZ со ссылкой на Восточно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя (п.1 ст.1072-2 ГК РК).

Не соблюдая эту норму, дочь умершего мужчины (наследник первой очереди) пропустила срок для принятия наследства и обратилась в суд с иском к сестре своего отца (наследнику второй очереди) о восстановлении срока для принятия наследства. Она указала, что с заявлением о принятии наследства не обращалась из-за того, что не знала о наличии наследственного имущества.

"Сестра наследодателя просила в удовлетворении иска отказать, пояснив, что ухаживала за больным братом, покупала ему лекарства, в то время как дочь судьбой и здоровьем отца не интересовалась. Похороны брата также легли на ответчика, истец в них участия не принимала, несмотря на то, что достоверно знала о смерти отца", - рассказали в суде.

В ходе судебного процесса дочь подтвердила, что в момент смерти отца и его похорон находилась в Усть-Каменогорске, следовательно, имела возможность обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства после смерти своего отца независимо от того, знала ли она о наличии у него какого-либо имущества или нет.

Суд также учел, что порядок и сроки подачи соответствующего заявления женщине были достоверно известны, поскольку именно для принятия наследства после смерти матери она приехала в Усть-Каменогорск в 2021 году.

"Учитывая, что истцом не было представлено убедительных доводов об уважительности пропуска шестимесячного срока для подачи заявления о принятии наследства, а незнание о наличии наследственного имущества не может быть уважительной причиной, суд в удовлетворении иска отказал", - отметили в суде.

Решение уже вступило в законную силу.

Чтобы получить наследство, казахстанцы должны выполнить определенные процедуры в установленные сроки. Мы рассказывали, что делать, если это время было упущено. У граждан остается возможность получить наследство даже после истечения срока на принятие решения о согласии или отказе от наследования.

При этом следует учитывать, что вместе с деньгами и имуществом наследнику передаются и долги наследодателя. Если наследником является супруг, а кредитные деньги были направлены на семейные нужды, банк будет настаивать на полном погашении кредита.